LA STRANA COPPIA! SINNER-BERRETTINI IN DOPPIO A INDIAN WELLS: LA PRIMA VOLTA INSIEME PENSANDO ALLA COPPA DAVIS - JANNIK RACCONTA COM’È NATA LA COPPIA TRA IL N.1 E IL N.2 DEGLI AZZURRI: “PRIMA DEGLI US OPEN CI SIAMO ALLENATI ASSIEME E ABBIAMO SCOPERTO CHE NESSUNO DEI DUE AVEVA UN COMPAGNO PER IL DOPPIO. NON SO SE SAREMO IO E MATTEO A FORMARE IL DOPPIO IN DAVIS, PENSO CI SIANO ALTRI PIÙ BRAVI IN QUESTA SPECIALITÀ" - IN SINGOLARE, INVECE, A INDIAN WELLS BERRETTINI E SINNER POTREBBERO TROVARSI DI FRONTE GIÀ NEGLI OTTAVI…

Marco Calabresi per corriere.it

L’idea è nata in estate, prima degli US Open. «E se giocassimo insieme in doppio?». È piaciuta a Jannik, è piaciuta a Matteo, ed è stata messa in pratica. Il numero uno e il numero due azzurro in coppia: Sinner e Berrettini sono iscritti al tabellone di doppio del Masters 1000 di Indian Wells.

«Prima degli Us Open io e Matteo ci siamo allenati insieme e parlando di Indian Wells abbiamo saputo che nessuno dei due aveva un compagno per il doppio, quindi abbiamo pensato di giocarlo insieme — ha raccontato Sinner —. Quando ci siamo allenati abbiamo lavorato molto bene. Penso che da lui potrò imparare molte cose, anche vedere come sta in campo, come ragiona, sarà molto interessante».

Si conoscono bene, Matteo e Jannik: entrambi hanno la residenza a Montecarlo, ed è capitato spesso di vederli allenare assieme. Al primo turno, Sinner e Berrettini affronteranno la quinta testa di serie del tabellone, il tedesco Kevin Krawietz e il romeno Horia Tecau. E chissà che questo non possa essere un antipasto di Coppa Davis. Jannik Sinner non ha mai indossato la maglia azzurra, e la sua mancata partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo ha provocato diverse critiche, non solo dagli appassionati ma anche da leggende come Adriano Panatta. Ma l’altoatesino ora è pronto a ricevere la convocazione di Filippo Volandri, nuovo capitano che ha preso il posto di Corrado Barazzutti, già per novembre, quando la Davis si giocherà anche a Torino subito dopo le Atp Finals.

«Non so se saremo io e Matteo a formare il doppio, penso ci siano altri più bravi in questa specialità — ancora Sinner —. Vedremo alla fine della stagione come staremo: siamo un Paese forte, giochiamo in casa e questa cosa ci aiuterà. A Torino saranno giorni bellissimi». Al via del Masters 1000 di Indian Wells ci sono anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che giocheranno assieme, mentre Simone Bolelli parteciperà in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez. In singolare, invece, Berrettini e Sinner potrebbero trovarsi di fronte già negli ottavi: non in coppia, ma uno contro l’altro.