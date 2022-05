22 mag 2022 19:09

STRAPOTERE CITY: GUARDIOLA NON RIUSCIRA’ PIU' A VINCERE LA CHAMPIONS MA IN PREMIER NON C’E’ STORIA: QUARTO TITOLO NEGLI ULTIMI 5 ANNI PER I CITIZENS CHE NELL’ULTIMA GIORNATA VANNO SOTTO DI DUE RETI CONTRO L'ASTON VILLA E POI LA RIBALTANO CON RODRI E DOPPIETTA DI GUNDOGAN. AL LIVERPOOL NON BASTA LA VITTORIA SUL WOLVERHAMPTON – L’ENNESIMA IMPRESA DI CONTE CHE PORTA IL TOTTENHAM IN CHAMPIONS