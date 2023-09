LA SUA BELLEZZA FA RESUSCITARE I MORTI, IL SUO GIOCO PURE, TANTO CHE RIESCE SPESSO A FARSI BATTERE ANCHE DA CHI GIOCA CON UNA GAMBA SOLA – LA RICONOSCETE? DAL MESSICO, PRIMA DI SCENDERE IN CAMPO, SI RITAGLIA DEL TEMPO LIBERO PER POSARE IN MINIGONNA DAVANTI ALLO SPECCHIO PER LA GIOIA DEI PIPPAROLI SOCIAL. MA C’E’ CHI LA PUNGE: “FAI LA SPORTIVA O LA MODELLA?” – VIDEO

Da tennisworlditalia.com

CAMILA GIORGI

Le recenti foto pubblicate hanno fatto impazzire i fan. Camila Giorgi è pronta a tornare nel circuito Wta per partecipare all'importante Wta 1000 di Guadalajara. Ma prima, la bellissima giocatrice italiana è sbarcata in Sudamerica (precisamente in Argentina), prima di approdare nella città in cui si svolgerà il torneo.

L'italiana ha deliziato i tanti follower su Instagram con diversi scatti incredibili e mozzafiato, che hanno lasciato senza tutti a bocca aperta. Il primo ha mostrato uno splendido vestito, incrociato sul davanti, con una generosa scollatura e una gonna cortissima.

Il secondo, condiviso dalla marchigiana, è un selfie davanti allo specchio mentre indossava una maglietta bianca abbinata a pantaloncini elasticizzati beige molto attillati.Nella giornata di venerdì Camila è invece atterrata in terra messicana per la manifestazione Wta 1000 che si terrà nella prossima settimana.

CAMILA GIORGI CAMILA GIORGI

In serata Giorgi ha pubblicato una foto con un abito davvero accattivante, che mandato in estasi gli appassionati. Un top bianco, una minigonna di jeans e scarpe col tacco: così la 31enne di Macerata ha partecipato alla cerimonia del sorteggio ufficiale del main draw.Inoltre, nel corso dell'evento, l'azzurra ha lanciato un bel messaggio a tutti i tifosi del posto: "Ciao, sono Camila Giorgi.

Viva il Messico" sono le parole in un video dell'atleta italiana, condiviso su Twitter dalla pagina ufficiale del Wta 1000 di Guadalajara.

La 31enne è finita nella parte bassa del tabellone principale, nel quarto in cui è presente la greca Maria Sakkari (testa di serie numero 2).

Al primo turno incrocerà la 14esima del seeding Mayar Sherif, per la terza volta in questa stagione. A febbraio, sempre in Messico, Camila ha sconfitto l'egiziana ai sedicesimi per 6-4, 6-2, ottenendo poi in quella settimana il titolo del Merida Open Akron.

camila giorgi

Al Mutua Madrid Open, sulla terra rossa, l'italiana si è invece ritirata a inizio terzo set (il match era ancora in grande equilibrio, dato che entrambe avevano vinto un parziale per 6-4). In caso di successo, la marchigiana troverebbe sul suo cammino la vincente di Kristina Mladenovic e Cristina Bucsa.

