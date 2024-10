adriano leite ribeiro

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Una serie di video recenti condivisi su TikTok mostrano cosa è diventato e cosa fa oggi Adriano. E fa davvero impressione vederlo in quel modo. È per strada scalzo. Ha lasciato gli infradito su un marciapiede. Si alza da una sedia di plastica barcollando. Nella mano destra ha un bicchiere di birra (così sembra) e una sigaretta tra le dita, nell'altra uno smartphone attaccato a una presa di fortuna. Ride, accenna qualche passo di danza sull'asfalto consumato e rabberciato, mormora qualcosa, non si accorge che il supporto elettronico scivola sull'asfalto. E ride ancora, tanto.

adriano

La postura tradisce uno stato d'insostenibile leggerezza dell'essere, l'ex attaccante dell'Inter e del Brasile è apparentemente felice, rilassato, perfettamente a suo agio tra le via delle favelas nelle quali è tornato. Il 9 sulle spalle, talento, potenza nel tiro, fisicità: aveva tutto, dalla fama ai milioni. E più ancora ne avrebbe raccolti fino alla gloria se solo avesse tenuto la testa giusta (come si dice in gergo). […]

Non gli importa, non gli è mai importato. Come vive adesso è quello che ha sempre voluto, lo confessò anche nell'intervista a The Player's Tribune: "Adriano non è scomparso tra le favelas. È solo tornato a casa, dalla mia gente, dai miei amici, dalla mia comunità. Non volevo vivere in un castello sulla collina lontano da tutti".[…]

adriano inter 3

Che Adriano si sia lasciato andare dal punto di vista fisico non è certo una novità, ma chi ha negli occhi ancora la possanza del bomber stenta a credere che quello attuale e di allora siano la stessa persona. Invece è proprio lui. Tutt'altro che triste, solitario y final. Anzi, appare finalmente libero dai propri demoni: li ha lasciati andare e oggi, che sia al mercato tra la gente oppure a fare linguacce e scattare selfie, può anche permettersi di trascorrere la vita come più gli aggrada. Di essere felice e stare senza pensieri.

