La prima mano ormai non è una questione che riguarda l'Italia. Il giro degli acquisti più ricchi, fatti senza limiti di spesa nelle settimane iniziali del mercato, passa al largo della Serie A. È un affare dei nababbi della Premier League con qualche isolato inserimento: le due corazzate spagnole Real Madrid e Barcellona, che tengono botta nonostante tante difficoltà economiche, ovviamente il Psg e in questa sessione il Borussia Dortmund, che ha potuto reinvestire i soldi recapitati dal Manchester City per Erling Haaland.

In cima alla classifica ci sono sempre loro, i campioni di Inghilterra di proprietà degli sceicchi di Abu Dhabi, che hanno già stanziato 108 milioni per rinforzare la rosa di Pep Guardola: 60 milioni per il centravanti norvegese più 40 per il roccioso mediano Kalvin Phillips. Per arrivare a quella cifra bisogna mettere insieme i primi quatto club della graduatoria italiana: Lazio, Napoli, Inter e Monza.

La Juventus è più lontana perché per ora si è mossa soprattutto sui parametri zero: Pogba e Di Maria. Nelle prime dieci posizioni europee ci sono sei squadre inglesi. Alle spalle della corazzata di Manchester, ha sfondato quota 100 il Leeds, galvanizzato dalle redditizie cessioni proprio di Kalvin Phillips al City e di Raphinha al Barcellona. Anche i blaugrana hanno superato la stessa soglia, pur essendo in una situazione finanziaria poco rosea.

Dopo aver strappato l'ala brasiliana al Leeds, hanno convinto Lewandowski a lasciare il Bayern Monaco, indennizzato con 45 milioni per la preziosa perdita. In Italia il colpo più caro è quello del centrocampista brasiliano Ederson, ennesima scoperta di Walter Sabatini, passato dalla Salernitana all'Atalanta per 14 milioni più Lovato valutato circa 10 milioni.

Nel giro di pochi giorni il primato sarà ritoccato verso l'alto grazie alle manovre delle prime due dell'ultimo campionato. Il Milan scudettato sta chiudendo per il 21enne trequartista belga del Bruges, Charles De Ketelaere, rimasto in panchina ieri nella Supercoppa vinta contro il Gent.

Chiaro indizio della cessione imminente ai rossoneri per 30 milioni più bonus. L'Inter si spingerà intorno a quella cifra col Torino per Bremer (oggi è previsto l'incontro tra Urbano Cairo e Beppe Marotta) dopo aver definito il trasferimento di Skriniar al Psg che potrebbe rilanciare a 65 milioni grazie ai soldi in arrivo dal Chelsea per Kimpembe.

La Juventus dovrà fare qualcosa di simile in difesa se dopo la partenza di De Ligt per Monaco di Baviera. I bianconeri potrebbero andare anche più in là in attacco per portare Zaniolo a Torino allestendo un reparto offensivo stellare a beneficio di Massimiliano Allegri. Resteranno comunque lontani i fuochi d'artificio economici che sono già esplosi all'estero. Haaland non è sul gradino più alto del podio.

Lo precedono il centrocampista francese Tchouameni, pagato 80 milioni dal Real Madrid al Monaco, e il fortissimo centravanti uruguaiano Darwin Nuñez, costato 75 milioni al Liverpool per prelevarlo dal Benfica. Più che sognare in grande, i club italiani dovranno guardarsi dalle avances ai gioielli più pregiati. Il Chelsea ha già fatto shopping a Napoli con Koulibaly. Il Tottenham ha privato l'Inter del miglior elemento dell'ultima stagione, Perisic, che non ha rinnovato il contratto preferendo l'esperienza in Premier League.

E l'agente Jorge Mendes sta proponendo Leao, miglior giocatore dell'ultima Serie A, alle grandi d'Europa per avere varie offerte nel momento in cui si siederà a fine mercato al tavolo negoziale con il Milan per parlare del prolungamento dell'attaccante portoghese. In quell'occasione chiederà di abbassare la clausola rescissoria da 150 a 80 milioni. Così gli assalti dei ricchi di Inghilterra e Spagna diventeranno meno impossibili. -