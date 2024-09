LA SVIOLINATA A THIAGO MOTTA DI VLAHOVIC: “IL SUO GIOCO È PIÙ ADATTO A ME DI QUELLO DI ALLEGRI”. E MENO MALE, FINORA HA SEGNATO SOLO 2 RETI (ENTRAMBE CONTRO IL VERONA). FIGURIAMOCI SE SI FOSSE TROVATO MALE - IL BOMBER DA 12 MILIONI DI NETTI A STAGIONE RIUSCIRA’ A CENTRARE L’OBIETTIVO DI REALIZZARE 25 RETI? “NON MI PONGO LIMITI, ALZO SEMPRE L’ASTICELLA” – I CONSIGLI DI MOTTA: “ANDARE A LETTO SEMPRE ALLA STESSA ORA, RIPOSARE BENE E…”

Da ilnapolista.it

Ah, con il gioco di Motta sì che Dusan Vlahovic si diverte. Mica come prima con Allegri… “Mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è più adatto a me. Con mister Allegri, comunque, mi sono sempre messo a disposizione e ho sempre fatto con piacere tutto quello che mi ha chiesto“. E meno male che riesce a esprimersi al meglio, ci verrebbe da dire. Figurati se si fosse trovato male…

Vlahovic ha parlato a My Skills, il nuovo format di Dazn. Dice che Motta “subito mi ha parlato di disciplina: fare quelle cose che sembrano semplici, ma in realtà non lo sono. Andare a letto sempre alla stessa ora, riposare bene, dormire bene e seguire la giusta alimentazione”. Insomma, lezioni di vita.

“Non mi pongo limiti di gol, alzo sempre l’asticella – continua – Non sono mai stato contento, neanche nella stagione in cui dalla Fiorentina sono andato alla Juventus e ho segnato 24 goal. Si può sempre fare meglio”.

E gli altri attaccanti? “Da Haaland prenderei il modo in cui attacca l’area. Quando parte, è difficile da fermare, per come attacca la profondità e per il fisico che ha. Da Lautaro prenderei il posizionamento del corpo, è micidiale. L’anno scorso è stato giustamente il migliore e ho grande rispetto per lui. A Kane e Lewandowski ruberei la finalizzazione, a Osimhen la velocità”.

Le critiche principali sono nel campo della Juventus. I mottiani fischiettano e fanno finta di niente ma la Juve non fa male, non fa graffia. Non subisce gol ma nemmeno ne segna.

