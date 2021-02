23 feb 2021 08:10

SVOLTA NELLA BATTAGLIA DEI DIRITTI TV DELLA SERIE A - TIM SCENDE IN CAMPO A FIANCO DI DAZN: FORNIREBBE SUPPORTO A LIVELLO DISTRIBUTIVO E TECNOLOGICO, MENTRE A LIVELLO ECONOMICO GARANTIREBBE OLTRE 1 MILIARDO DI € IN 3 ANNI - UNA PARTNERSHIP CHE SPINGE ANCOR DI PIÙ I DIRITTI TV DEL CAMPIONATO VERSO DAZN: L'ACCORDO CON TIM (IN TRATTATIVA PER RINNOVARE LA SPONSORIZZAZIONE CON LA LEGA) RIDURREBBE NON SOLO IL RISCHIO TECNOLOGICO, GARANTENDO UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DELLE GARE IN STREAMING, MA ANCHE QUELLO ECONOMICO...