Alberto Dandolo per Oggi

Vera Gemma lo scorso anno ha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione a L' isola dei famosi facendo un pieno di popolarità. Forse non tutti sanno che dopo il reality Mediaset la figlia dell'indimenticato Giuliano é tornata alla sua grande passione: il cinema. La Gemma ha infatti girato un film scritto su misura per lei dal titolo "Vera" diretta dai registi in lingua tedesca Tizza Covi e Rainer Frimmel. Il film sarà proiettato al prossimo Festival di Cannes anche se fuori della competizione ufficiale.

Sarà ancora una volta Simona Branchetti a informare il pubblico di Canale 5 nei mesi estivi. L' estate scorsa ha guidato Morning News sulla rete ammiraglia del Biscione, a dicembre l'impegno a Pomeriggio 5 News. Piccoli passi verso una presenza in video sempre più intensa. Mediaset ha deciso di puntare su di lei.

Procede, tra alti e bassi, la storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola, il maestro di ballo con cui ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Forse non tutti sanno che la poliedrica cantate lucana è pronta a trasferirsi stabilmente a Roma per stare vicina al suo nuovo amore. I due, contro ogni previsione, stanno facendo sul serio.

Forse non tutti sanno che Asia Argento è impegnata in questi giorni a giare un film in Nord Europa e che ha cambiato totalmente il suo stile di vita. Asia ha infatti deciso di optare per il veganismo rinunciando totalmente a ogni pregresso vizio : niente più sigarette e cocktail ad alto tasso etilico.

Indovinello

A Viale Mazzini malumore per aver affidato la comunicazione e le relazioni con i media di un noto programma ad una società esterna olandese di fatto baipassando le risorse interne. Di quale trasmissione si tratta? EUROVISION SONG CONTEST

arisa e vito coppola ballando con le stelle 8 vera gemma gennaro marchese vera gemma vera gemma vera gemma 1 Simona Branchetti