TAFAZZISMO INTERISTA – NEANCHE IL TEMPO DI ARRIVARE ALLA PINETINA CHE CONTE SI TROVA LA FATWA DELLA CURVA NORD NERAZZURRA: "LA COLPA PER LA LUNGHISSIMA MILITANZA IN UNA SOCIETÀ DA CUI CI RITENIAMO LONTANI ANNI LUCE PER STILE E VALORI È INDELEBILE. NON SIAMO LA JUVE” – MENTANA: "FARNETICANTE. UNA MORALE RIDICOLA DA CHI SI È MACCHIATO DI REATI SPORTIVI E PENALI A OGNI STAGIONE, E POCHI MESI FA..." – CONTE SU ICARDI: “VALUTEREMO…”

Le prime parole da allenatore nerazzurro Conte le ha affidato ai canali social dell'Inter: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me - si legge nella nota del club -. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita". Poi in un video in cui viaggia verso la sede societaria il nuovo tecnico dice: "Finalmente si ricomincia.

Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante ma non vedo l'ora. "Un club che non è da tutti, con i suoi tifosi che si chiederanno perché proprio io. Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me. Ci sono, Inter", conclude Conte, mentre nel video compare anche il presidente nerazzurro Steven Zhang.

All'Ansa invece l'ex tecnico della Juve parla di quali saranno i punti chiave della sua Inter: "A me piace sempre utilizzare due parole per rendere il messaggio molto chiaro e semplice, sono educazione e rispetto. Io do educazione e rispetto però allo stesso tempo li pretendo. Sono le due parole chiave per costruire qualcosa di importante. Ci deve essere tanto entusiasmo, grande passione, cuore e poi quello che chiedo è senso di appartenenza perché penso che sia molto importante se si vogliono raggiungere grandi obiettivi. Siccome siamo l'Inter noi ci dobbiamo porre grandi obiettivi".

"Abbiamo un piano per migliorare la squadra''

Il tema mercato Conte lo ha affrontato parlando alla BBC. "Icardi? Vedremo ogni situazione e prenderemo le migliori decisioni con il club. Dobbiamo lavorare molto duramente insieme per prendere le migliori scelte perché il club è la cosa più importante nel presente e nel futuro. E' difficile parlare ora di questo, sicuramente abbiamo un piano per provare a migliorare la squadra. L'importante è avere una grande ambizione per ridurre il gap. Alexis Sanchez? In questo momento c'è il direttore sportivo che deve rispondere alle domande di mercato. Siamo molto concentrati sui primi passi per lavorare insieme e costruire qualcosa di importante". E sulla sfida alla Juve: "Penso che sia una nuova sfida per me, un nuovo capitolo della mia vita. Nel mio passato ho vinto titoli con la Juve, voglio fare lo stesso qui. La storia di questo club è importante, noi dobbiamo averne rispetto e vogliamo portare il club agli stessi livelli del passato".

INTER, CURVA NORD AVVERTE CONTE

L'annuncio ufficiale dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter divide i tifosi. Il passato da juventino dell'ex ct, infatti, non è visto di buon occhio dalla Curva Nord. "Puntualizziamo in maniera ferma e decisa che la Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario - si legge in un comunicato del tifo organizzato nerazzurro -. Accettiamo il fatto che da certi sospetti si sia svincolato espiando le sentenze che l'hanno riguardato, sebbene rimanga indelebile la colpa per la lunghissima militanza in una società da cui ci riteniamo lontani anni luce per stile e valori".

"Noi non siamo la Juve"

"La nostra preoccupazione riguarda soprattutto l'aspetto morale. Essere interista significa vincere nel rispetto dell'avversario, accettare la sconfitta, le sentenze e non cercare alibi. Buon lavoro a mister Conte con l'augurio di dimostrarci presto di esser all'altezza dell'Inter -prosegue la Curva Nord-. Essere interista significa vincere nel rispetto dell'avversario, accettare la sconfitta, le sentenze e non cercare alibi. Il nostro messaggio e augurio è pertanto quello che mister Conte e con lui anche Marotta, si affidino a Lele Oriali e a Zanetti ed assimilino presto lo spirito di fratellanza che sta al centro dell'essere Inter e che non deve aver nulla a che vedere coi risultati sportivi. Noi non siamo la Juve. Per noi vincere non è l'unica cosa che conta".

Mentana: ''Comunicato farneticante"

Si è subito schierato contro la presa di posizione dalla Nord, il giornalista e direttore di La7 Enrico Mentana, noto tifoso interista. "Ho appena letto un farneticante comunicato della Curva Nord dell'Inter sull'arrivo del nuovo tecnico Conte. Oltre al resto, già di per sé allucinante, c'è una lunga tirata sui trascorsi giudiziari di Conte - scrive il direttore sulla sua pagina Facebook -. Scritta da chi si è macchiato di reati sportivi e penali a ogni stagione, e pochi mesi fa ha orchestrato l'agguato contro i tifosi avversari prima di Inter-Napoli, e ne ha fatte di cotte e di crude, anche con cori indegni nei confronti di chiunque, giocatore nerazzurro o di altre squadre, non gli andasse a genio o non gli avesse baciato la pantofola. La gran parte dei gruppi ultras è così, ma del "mal comune" non so che farmene, e spero che la società e tutta la Lega di Serie A intraprendano una volta per tutte un'operazione di liberazione degli stadi, senza paura".

