TAMBERI "SALTA" LE ALPI E VOLA A PARIGI! - AVEVA POSTICIPATO LA SUA PARTENZA PER LA CAPITALE FRANCESE A CAUSA DI UN CALCOLO RENALE, CHE AVEVA MESSO A RISCHIO LA SUA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICI - OGGI GIMBO E' STATO VISTO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO CON INDOSSO LA FELPA DELLA NAZIONALE, CAPPUCCIO INDOSSATO E MASCHERINA IN FACCIA...

(ANSA) - Il portabandiera azzurro Gianmarco Tamberi e' in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per Parigi. Dopo aver posticipato il viaggio di un giorno per un possibile calcolo renale, la medaglia d'oro olimpica di Tokyo e' arrivata, con la moglie, allo scalo romano intorno alle 13 per le operazioni di check in per poi entrare, tra massima discrezione, nella sala transiti dove attenderà, in una saletta, l'imbarco per il volo previsto dopo le 15. Il saltatore, felpa con la scritta "Italia" e cappuccio indossato, la mascherina in alcuni frangenti, ha preferito, con un sorriso e con cortesia, non rilasciare dichiarazioni.

