28 nov 2022 18:42

TANA PER ONANA! - IL QUOTIDIANO "THE ATHLETIC" HA RICOSTRUITO LO SCAZZO TRA IL PORTIERE DELL'INTER E IL C.T. DEL CAMERUN CHE HA PORTATO L'ESCLUSIONE DI ONANA DALLA PARTITA CONTRO LA SERBIA - RIGOBERT SONG VOLEVA CHE GIOCASSE IN MODO PIÙ "TRADIZIONALE". AL RIFIUTO, SONG HA DECISO CHE SAREBBE STATO MEGLIO SE ONANA NON ANDASSE NEMMENO IN PANCHINA PER IL RESTO DEI MONDIALI E IL PORTIERE HA LASCIATO IL RITIRO…