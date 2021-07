TANTO PRIMA O POI BISOGNA AFFRONTARLE TUTTE! - È USCITO IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2021-2022, IN ATTESA DEL COMMENTO-MANTRA CHE DI SOLITO VIENE RIPETUTO A PAPPAGALLO DAGLI ALLENATORI: LA NOVITÀ QUEST'ANNO PERÒ È IL GIRONE DI RITORNO ASIMMETRICO RISPETTO ALL'ANDATA - ALLA PRIMA GIORNATA INTER-GENOA, NAPOLI-VENEZIA, ROMA-FIORENTINA, SAMPDORIA-MILAN E UDINESE-JUVENTUS...

Da www.corriere.it

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A

Ci siamo: oggi, mercoledì 14 luglio alle ore 18:30 in diretta su Dazn, la Lega Serie A ha svelato il calendario della stagione 2021-2022 di serie A che partirà il weekend del 21-22 agosto con la prima giornata. La fine è prevista il 22 maggio.

Turni infrasettimanali, soste e Nazionale

Nel calendario figurano cinque turni infrasettimanali, di cui quattro prima di Natale: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, e uno subito dopo la sosta (prevista dal 23 dicembre al 5 gennaio), giovedì 6 gennaio 2022. Oltre alla pausa natalizia, il campionato si fermerà anche nei weekend del 5 settembre (sono previste tre gare di qualificazione mondiale contro Bulgaria, Svizzera e Lituania rispettivamente il 2, il 5 e l’8 settembre), in quello del 10 ottobre (il 6 ci sarà la semifinale di Nations League a Milano contro la Spagna, il 10 una delle due finali), in quello del 14 novembre (sempre per qualificazioni mondiali, il 12 contro la Svizzera e il 15 contro l’Irlanda del Nord). Nel 2022 il campionato lascerà spazio all’Italia di Mancini nei fine settimana del 30 gennaio e del 27 marzo.

giorgio chiellini contro romelu lukaku 8

Il girone di ritorno asimmetrico

Ricordiamo che per la prima volta il calendario vedrà il «girone di ritorno asimmetrico», cioè completamente diverso rispetto a quello di andata. L’unico vincolo è rappresentato dal fatto che il ritorno della medesima gara non si potrà disputare prima che siano stati giocati già otto incontri, cioè alla prima giornata di ritorno vi sarà una gara delle prime 11 giornate e non delle ultime otto.

roma vs lazio foto mezzelani gmt022

I derby

Il primo derby della prossima stagione di Serie A, in calendario nella sesta giornata di campionato, è Lazio-Roma. Il ritorno si disputerà alla 30esima giornata. Il secondo derby sarà quello tra Torino e Juventus, in programma alla settima giornata di campionato. Il ritorno è programmato nella 26esima giornata. Il derby di Milano, tra Milan e Inter, si disputerà alla 12esima giornata, con in casa i rossoneri. Il ritorno sarà alla 24esima giornata.

Prima giornata: 22 agosto 2021

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

Seconda giornata: 29 agosto 2021

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Inter

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

Terza giornata: 12 settembre 2021

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

Quarta giornata: 19 settembre 2021

Empoli-Sampdoria

Genoa-Fiorentina

Hellas Verona-Roma

Inter-Bologna

Juventus-Milan

Lazio-Cagliari

Salernitana-Atalanta

Sassuolo-Torino

Udinese-Napoli

Venezia-Spezia

Quinta giornata: 22 settembre 2021

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Genoa

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Inter

Milan-Venezia

Roma-Udinese

Salernitana-Hella Verona

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Sesta giornata: 26 settembre 2021

Empoli-Bologna

Genoa-Hellas Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Sampdoria

Lazio-Roma

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Salernitana

Spezia-Milan

Udinese-Fiorentina

Venezia-Torino

Settima giornata: 3 ottobre 2021

Atalanta-Milan

Bologna-Lazio

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Napoli

Hella Verona-Spezia

Roma-Empoli

Salernitana-Genoa

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Inter

Torina-Juventus

Ottava giornata: 17 ottobre 2021

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Atalanta

Genoa-Sassuolo

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Milan-Hellas Verona

Napoli-Torino

Spezia-Salernitana

Udinese-Bologna

Venezia-Fiorentina

Nona giornata: 24 ottobre 2021

Atalanta-Udinese

Bologna-Milan

Fiorentina-Cagliari

Hellas Verona-Lazio

Inter-Juventus

Roma-Napoli

Salernitana-Empoli

Sampdoria-Spezia

Sassuolo-Venezia

Torino-Genoa

Decima giornata: 27 ottobre 2021

Cagliari-Roma

Empoli-Inter

Juventus-Sassuolo

Lazio-Fiorentina

Milan-Torino

Napoli-Bologna

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Genoa

Udinese-Hellas Verona

Venezia-Salernitana

Undicesima giornata: 31 ottobre 2021

Atalanta-Lazio

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Spezia

Genoa-Venezia

Hellas Verona-Juventus

Inter-Udinese

Roma-Milan

Salernitana-Napoli

Sassuolo-Empoli

Torino-Sampdoria

Dodicesima giornata: 7 novembre 2021

Cagliari-Atalanta

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Salernitana

Milan-Inter

Napoli-Hellas Verona

Sampdoria-Bologna

Spezia-Torino

Udinese-Sassuolo

Venezia-Roma

Tredicesima giornata: 21 novembre 2021

Atalanta-Spezia

Bologna-Venezia

Fiorentina-Milan

Genoa-Roma

Hellas Verona-Empoli

Inter-Napoli

Lazio-Juventus

Salernitana-Sampdoria

Sassuolo-Cagliari

Torino-Udinese

Quattordicesima giornata: 28 novembre 2021

Cagliari-Salernitana

Empoli-Fiorentina

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Napoli-Lazio

Roma-Torino

Sampdoria-Hellas Verona

Spezia-Bologna

Udinese-Genoa

Venezia-Inter

Quindicesima giornata: 1° dicembre 2021

Atalanta-Venezia

Bologna-Roma

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Milan

Hellas Verona-Cagliari

Inter-Spezia

Lazio-Udinese

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Empoli

Sedicesima giornata: 5 dicembre 2021

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Udinese

Juventus-Genoa

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Inter

Sampdoria-Lazio

Spezia-Sassuolo

Venezia-Hellas Verona

Diciassettesima giornata: 12 dicembre 2021

Fiorentina-Salernitana

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Atalanta

Inter-Cagliari

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Sassuolo-Lazio

Torino-Bologna

Udinese-Milan

Venezia-Juventus

Diciottesima giornata: 19 dicembre 2021

Atalanta-Roma

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Sassuolo

Lazio-Genoa

Milan-Napoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Venezia

Spezia-Empoli

Torino-Hellas Verona

Diciannovesima giornata: 22 dicembre 2021

Empoli-Milan

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Fiorentina

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Spezia

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Bologna

Udinese-Salernitana

Venezia-Lazio

Ventesima giornata: 6 gennaio 2022

Atalanta-Torino

Bologna-Inter

Fiorentina-Udinese

Juventus-Napoli

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Salernitana-Venezia

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Genoa

Spezia-Hellas Verona

Ventunesima giornata: 9 gennaio 2022

Cagliari-Bologna

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Inter-Lazio

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

Ventiduesima giornata: 16 gennaio 2022

Atalanta-Inter

Bologna-Napoli

Fiorentina-Genoa

Juventus-Udinese

Milan-Spezia

Roma-Cagliari

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Hellas Verona

Venezia-Empoli

Ventitreesima giornata: 23 gennaio 2022

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Bologna

Inter-Venezia

Lazio-Atalanta

Milan-Juventus

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Ventiquattresima giornata: 6 febbraio 2022

Atalanta-Cagliari

Bologna-Empoli

Fiorentina-Lazio

Inter-Milan

Juventus-Hellas Verona

Roma-Genoa

Salernitana-Spezia

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Torino

Venezia-Napoli

Venticinquesima giornata: 13 febbraio 2022

Atalanta-Juventus

Empoli-Cagliari

Genoa-Salernitana

Hellas Verona-Udinese

Lazio-Bologna

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Sassuolo-Roma

Spezia-Fiorentina

Torino-Venezia

Ventiseiesima giornata: 20 febbraio 2022

Bologna-Spezia

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Sassuolo

Juventus-Torino

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Milan

Sampdoria-Empoli

Udinese-Lazio

Venezia-Genoa

Ventisettesima giornata: 27 febbraio 2022

Atalanta-Sampdoria

Empoli-Juventus

Genoa-Inter

Hellas Verona-Venezia

Lazio-Napoli

Milan-Udinese

Salernitana-Bologna

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Roma

Torino-Cagliari

Ventottesima giornata: 6 marzo 2022

Bologna-Torino

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Empoli

Inter-Salernitana

Juventus-Spezia

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Udinese-Sampdoria

Venezia-Sassuolo

Ventinovesima giornata: 13 marzo 2022

Atalanta-Genoa

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Napoli

Lazio-Venezia

Milan-Empoli

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Juventus

Spezia-Cagliari

Torino-Inter

Udinese-Roma

Trentesima giornata: 20 marzo 2022

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Hellas Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria

Trentunesima giornata: 3 aprile 2022

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Empoli

Hellas Verona-Genoa

Juventus-Inter

Lazio-Sassuolo

Milan-Bologna

Salernitana-Torino

Sampdoria-Roma

Spezia-Venezia

Udinese-Cagliari

Trentaduesima giornata: 10 aprile 2022

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Juventus

Empoli-Spezia

Genoa-Lazio

Inter-Hellas Verona

Napoli-Fiorentina

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Milan

Venezia-Udinese

Trentatreesima giornata: 17 aprile

Atalanta-Hellas Verona

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Venezia

Juventus-Bologna

Lazio-Torino

Milan-Genoa

Napoli-Roma

Sampdoria-Salernitana

Spezia-Inter

Udinese-Empoli