Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è rimasto ferito dopo esser stato attaccato da un pitbull mentre camminava con i suoi due cani nella tenuta dell’Olgiata, dove abita. Un pitbull ha scavalcato una rete di recinzione ed ha attaccato i cani dell’ex giocatore albanese: la barboncina è rimasta uccisa, mentre l’altro è stato messo in salvo da Tare che, per difenderlo, è stato aggredito.

In seguito all’episodio, il Consorziato dell’Olgiata riferisce di voler procedere per vie legali sia in ambito civile che penale e di aver informato gli organi di polizia competenti. Lo stesso Consorzio, in una nota, spiega che “la Vigilanza è prontamente intervenuta sul posto e ha potuto solo limitare i danni, come da rapporto agli uffici.

Con l’occasione, assai triste, - si legge ancora nella nota - si raccomanda ai Consorziati proprietari di animali, di provvedere con attenzione alla loro custodia per garantire la sicurezza di tutti, rispettando tutte le regole compresa quella di tenere al guinzaglio i cani in passeggiata”.

Il fatto ha sconvolto l’intera famiglia Tare, e il figlio Etienne, attaccante della primavera della Lazio, sui social ha salutato così la sua amica a quattro zampe: “Riposa in pace piccola, mi manchi tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore”.

