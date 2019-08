CON-TE LA MUSICA E’ CAMBIATA (E ANCHE L’INNO) - BASTA "PAZZA INTER", A SAN SIRO NON SUONERÀ PIÙ IL BRANO PREFERITO DAI TIFOSI - È STATA UNA DECISIONE DELLA SOCIETÀ. E NON DI CONTE. CERTO È CHE IL TECNICO HA APPOGGIATO LA SCELTA. NEL PRIMO VIDEO UFFICIALE DISSE: "BASTA PARLARE DI PAZZIA, SARÀ UN'INTER REGOLARE E FORTE" – ECCO QUALE SARA’ IL NUOVO INNO – SPOILER: E’ SCRITTO DA ELIO E DEDICATO A PEPPINO PRISCO - VIDEO

Lorenzo Franculli per gazzetta.it

La musica è cambiata. In tutti i sensi. L'arrivo del nuovo direttore d'orchestra non ha portato solo cambiamenti di modulo di gioco e di interpreti, come si è potuto assistere e gustare al primo concerto messo in scena ieri contro il Lecce. Eh sì, perché il nuovo corso nerazzurro è un taglio netto col passato.

Basta con la "pazza Inter", quella bella ma discontinua, spettacolare ma che fa soffrire, troppo. E quindi basta anche con l'inno "Amala" (quello forse più amato dei tifosi) che ne esaltava il Dna di follia e adrenalina pura. A San Siro, da ieri in poi, quel ritornello così orecchiabile non si sentirà più. È andato in soffitta. Ora si deve vincere. Punto. E per farlo serve curare tutti i dettagli, anche quelli che sembrano marginali.

Intanto, diciamolo per fugare ogni dubbio, questa di eliminare "Pazza Inter" dalla scaletta del Meazza è stata una decisione della società. E non di Antonio Conte. Certo è che il tecnico, nel primo video ufficiale, scherzando con il presidente Zhang e il presentatore Alessandro Cattelan lo aveva in parte sottolineato: "Basta parlare di pazzia, sarà un'Inter regolare e forte". E le parole (anche se di una canzone) sono pietre. Sempre e comunque.

OMAGGIO A PRISCO— Il nuovo spartito di San Siro prevederà allora la riproduzione a palla di "C'è solo l'Inter", che diventa così la colonna sonora ufficiale della stagione. Scritto da Elio e cantato da Graziano Romani, fondatore dei Rocking Chairs, il testo è un omaggio alla figura di Peppino Prisco, indimenticato e indimenticabile vice-presidente dell'Inter. "Lui diceva che la Serie A è nel nostro DNA. Io non rubo il campionato ed in Serie B non son mai stato", recita l'inno. Un canto (comunque) d'amore e di orgoglio nerazzurro.

