UNA TELEFONATA "SPECIAL" - MOURINHO CHIAMA CASTORI PER SAPERE LE CONDIZIONI DI SUA MOGLIE PAOLA, RICOVERATA ALL’OSPEDALE DI SALERNO PER UN MALORE AVUTO DOMENICA SERA DURANTE LA GARA ALL’ARECHI. CASTORI LO HA SAPUTO AL TERMINE DELLA PARTITA PERSA CONTRO LA ROMA ED È CORSO DA LEI SALTANDO LA CONFERENZA STAMPA – LA REAZIONE DI CASTORI ALLA TELEFONATA DI MOU

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

castori mourinho

Avrebbe voluto chiamarlo già domenica notte, ma ha giustamente aspettato lunedì mattina per delicatezza e per lasciargli il tempo di stare accanto a sua moglie. Poi Josè Mourinho si è fatto dare il numero di Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, e lo ha chiamato per sapere le condizioni di sua moglie Paola, ricoverata all’ospedale di Salerno per un malore da domenica sera. Castori lo ha saputo al termine della partita persa contro la Roma ed è corso da lei, Mourinho ne è venuto a conoscenza quando era in sala stampa e ieri ha chiamato il collega. L’allenatore dei campani è rimasto stupito e piacevolmente sorpreso e ha ringraziato Mou per il gesto e l’accortezza.

CASTORI MOGLIE

La signora Castori, che era anche caduta per il malore, è ancora ricoverata e lo resterà per un paio di giorni, anche se le sue condizioni sono in miglioramento. La Salernitana tornerà ad allenarsi giovedì, quando anche Castori magari sarà più sereno con il ritorno a casa di sua moglie.

