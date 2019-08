LA TELENOVELA SULLA CESSIONE DELLA SAMP E’ FINITA: “VIPERETTA” ACCETTA LA PROPOSTA DEL GRUPPO VIALLI - SISTEMATI GLI ULTIMI DETTAGLI, LA CHIUSURA DELLA TRATTATIVA PREVISTA ENTRO INIZIO SETTEMBRE - ALLA FINE L'OFFERTA SUPERERÀ LA SOGLIA DEI 100 MILIONI: CIRCA 85 CASH PIÙ QUELLA TRENTINA DI DEBITI, DI CUI SI FARÀ CARICO LA NUOVA PROPRIETÀ – IL RUOLO CHIAVE DI EDOARDO GARRONE…

La Sampdoria è virtualmente venduta a Gianluca Vialli, Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster, cioè alla loro CalcioInvest LLC, cordata di investitori creata appositamente un anno fa e registrata nel Delaware. Mercoledì è scaduta l' esclusiva concesso da Massimo Ferrero ad Aquilor, una volta rientrato dal fallito blitz newyorkese per incontrare il «gruppo Vialli».

Il fondo inglese ha sostanzialmente riproposto l' offerta già presentata in passato all' advisor, leggermente superiore nel cash rispetto a quella di Vialli, ma Ferrero ha scelto il bomber. E un ruolo chiave lo ha svolto Edoardo Garrone, che dopo avere regalato nel 2014 la società blucerchiata al romano, mette di tasca propria (la famiglia non c' entra) una decina di milioni, forse anche un paio di più, per garantire subito un bonus. Andando ad alzare la parte fissa, quella del «mostrare soldi, vedere cammello», tanto per usare un must del frasario di Ferrero.

Alla fine l' offerta supererà la soglia psicologica dei 100 milioni: circa 85 cash (e c' è in ballo il bonus per la cessione di Praet, sono altri 5 o 6), più quella trentina di debiti, di cui si farà carico la nuova proprietà. Nei giorni scorsi si sono sistemati gli ultimi tasselli, l' avvocato Romei e lo studio legale Cms (per il gruppo Vialli) hanno trovato la quadra. E la scadenza di Aquilor ha fatto il resto. La Sampdoria è «virtualmente» ceduta perché l' ufficialità ci potrà essere solo al momento delle firme, probabilmente la settimana prossima.

Poi per l' annuncio ci sarà bisogno di un po' di tempo per ottemperare a tutti i corposi aspetti burocratici, documentali e notarili che una cessione di una società di calcio comporta. Per il closing si parla di fine agosto, primi di settembre. Fino ad allora il presidente saldamente in sella è Ferrero. Poi, dopo un anno di silenzi toccherà a Vialli (futuro presidente) e Zanetton (quasi sicuramente prossimo dg) parlare, presentare il loro programma, il loro organigramma e spiegare quale Sampdoria hanno in mente e soprattutto gli investimenti che metteranno a disposizione Dinan e Knaster, fondatori rispettivamente di York Capital, fondo speculativo Usa stimato in 20,5 miliari di dollari, e dell' anglo-russo Pamplona Capital.

Cessione virtuale, ma già un po' reale. Perché Vialli e il suo gruppo sono in contatto con la società blucerchiata (lo era anche Aquilor, peraltro). Vengono informati su tutto, gestione quotidiana e operazioni di mercato. E non solo in modalità ricezione. Vialli e Zanetton qualche parere lo avrebbero già espresso e qualche nome lo avrebbero già suggerito. Uno dei consiglieri principali di Vialli è Roberto Mancini, e non poteva essere altrimenti, i contatti telefonici tra i due «gemelli» sono frequenti. Ma in ambienti londinesi si vocifera anche di suoi incontri e cene con consulenti, manager e procuratori. Il sogno che Vialli sta inseguendo da mesi, ritornare in quella Samp che gli ha regalato tanta felicità e che per lui è anche casa, è ormai prossimo a diventare realtà.

