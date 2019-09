TELENOVELA ICARDI: AL PSG SAREBBE FINITO AI MARGINI PER “COLPA” DI MESSI – SCENARIO DA SOAP OPERA QUELLO DESCRITTO DA "L'ÉQUIPE": PAREDES E DI MARIA, PER NON INIMICARSI LEO TENDONO A MANTENERE LE DISTANZE DA MAURITO, REO AGLI OCCHI DEL FUORICLASSE BLAUGRANA DI AVER SOFFIATO LA BELLA WANDA A MAXI LOPEZ (AMICO DELLA PULCE) – A QUESTO SI AGGIUNGE L’AMICIZIA CON CAVANI CHE RISCHIA IL POSTO CON L’ARRIVO DI ICARDI

Alessandro Grandesso per gazzetta.it

icardi wanda nara psg

Dopo la telenovela brasiliana, ecco quella argentina. Con protagonisti comunque eccellenti. Non più il reietto Neymar, ripudiato dalla tifoseria parigina per le velleità sfumate di tornarsene al Barcellona, ma addirittura Messi. In un intreccio che coinvolge Wanda Nara, Icardi, e pure Di Maria e Paredes. Insomma, non c'è pace per lo spogliatoio del Psg, almeno secondo lo scenario evocato oggi dall'Equipe.

icardi

Colpa di Messi, dunque, che Paredes e Di Maria non intendono infastidire. Secondo il quotidiano sportivo francese, la stella del Barcellona infatti è amico di Maxi Lopez, l'ex di Wanda, che tra l'altro il giorno dell'ufficializzazione dell'arrivo di Icardi a Parigi ha pure postato un messaggio di saluti e di augurio all'altro amico Neymar. Ma questa, è un'altra storia. La nuova invece coinvolge i due argentini del Psg che, secondo l'Equipe, per non bruciarsi l'appoggio di Messi in nazionale, tendono a mantenere le distanze da Icardi, reo agli occhi del fuoriclasse blaugrana di aver soffiato la bella Wanda alla punta del Crotone.

GOSSIP— E al timore reverenziale si mescola anche la fedeltà a Cavani, che con l'arrivo di Icardi rischia il posto, e con cui Di Maria e Paredes trascorrono il tempo libero. Una ricostruzione degna di una telenovela sudamericana, corroborata però dai social e dai post di Wanda e Icardi che in questi primi giorni parigini si mettono in scena non con i connazionali, ma con l'altro neoacquisto Navas e consorte. Per la gioia degli amatori di gossip.

icardi wanda nara 33

icardi neymar icardi wanda nara icardi icardi wanda nara mauro icardi wanda nara icardi