Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

Quando Cristiano Ronaldo nacque a Funchal, isola di Madeira, il 5 febbraio 1985, Ruben Amorim era più vecchio di lui di appena nove giorni. Ma oggi Ruben pensa che Cristiano sia vecchio, vecchissimo in assoluto e fondamentalmente inutile, anzi dannoso per il suo Sporting Lisbona, la squadra che Amorim (cognome gentile, il resto chissà) allena con grande profitto da un paio di stagioni.

Pur non essendo un mito del calcio né una leggenda portoghese, il poco amorevole Amorim è riuscito a fare in modo che lo Sporting riconquistasse il titolo nazionale dopo 19 anni. Ha creato un vero gruppo, un meccanismo di precisione e non vuole che CR7 s' infili tra gli ingranaggi: per questo, Amorim ha detto ai suoi dirigenti che se arriva Ronaldo, se ne va lui.

Il mercato portoghese sarà aperto fino al 22 settembre, c'è dunque tutto il tempo perché lo Sporting possa disamorarsi di Amorim dell'idea di Ronaldo. Il fatto è che Cristiano non lo vuole proprio nessuno, neppure i guardiani della sua antica casa, appunto lo Sporting. E se Spalletti ha detto «tutti gli allenatori vorrebbero lavorare con Ronaldo», le cose non stanno proprio così. E non ci lavorerà nemmeno lui. La suggestione del Cristiano napoletano è stata intensa ma breve, e non si capisce perché il Manchester United dovrebbe pagare 140 milioni per Osimhen e buona parte dello stipendio di CR7.

Il quale, peraltro, non ha nessuna voglia di tornare in Italia. Una vecchia volpe e moltissima uva, a occhio sta andando così. Nel cuore di Cristiano ci sono soprattutto la Champions (che lo Sporting disputa e il Manchester United no) e il mondiale in Qatar, che a questo punto l'ex juventino potrebbe accostare da riserva in Premier: perché anche allo United, partito comunque molto male, non c'è più posto tra le riserve.

«Ronaldo è finito, non ne ha più». Probabilmente il giudizio di Antonio Cassano è eccessivo e ingeneroso, ma i dubbi sulla reale utilità del fuoriclasse sono tanti. Cristiano Ronaldo non trascina più i compagni come un tempo, ma pesa allo stesso modo: sui bilanci e sulle scelte tecniche.

Chi lo prende deve usarlo come si conviene, chi lo tiene deve sopportarlo come mai accaduto prima. Tanto che lo stesso United è disposto a pagare gran parte dell'ingaggio, se si dovesse accasare altrove. Una stagione in leasing di CR7, affitto neanche troppo lungo rispetto alle fuoriserie che si possono guidare ma non saldare, costa circa 24 milioni di euro, cioè lo sproposito di stipendio che nessuno può o vuole accollarsi.

E siccome si parla ormai di un trentasettenne, mitologico finché si vuole ma pur sempre stagionato, la via d'uscita appare un sentiero molto stretto, forse inesistente persino per la potenza di Jorge Mendes, il procuratore che ha passato l'estate cercando di dimostrare che Ronaldo non è passato. Ha provato a venderlo o prestarlo in ogni maniera ma la risposta è stata sempre la stessa: picche. Anche l'ultimo sogno di Cristiano, che dicono essere il Chelsea, è destinato a naufragare. E allora è tutto tempo che passa.

Quello di Ronaldo, che si avvia a un finale di carriera assolutamente non accettato, in pratica respinto: dirsi addio è sempre difficile, figurarsi per uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. E poi c'è il tempo più prosaico ma non meno urgente, quello ormai quasi scaduto del mercato in chiusura quasi ovunque, domani a mezzanotte. L'ora fatale di un Cenerentolo senza scarpetta

