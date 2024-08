UN TEMPO LA SERIE A ERA L'ELDORADO DEL CALCIO. ORA I CLUB NON HANNO PIÙ UNA LIRA E AD AGOSTO INOLTRATO IL MERCATO E' ANCORA IN ALTO MARE - A 12 GIORNI DALL'INIZIO DEL CAMPIONATO MOLTE SQUADRE NON HANNO ANCORA COMPLETATO LA ROSA: L'INTER CERCA UN ATTACCANTE, MA SE NON SI VENDE QUALCUNO DIFFICILMENTE SI POTRA' FARE "SHOPPING" - ALLA JUVE GIUNTOLI FATICA ANCORA DI PIÙ - AL MILAN MANCANO I RINFORZI. A NAPOLI CONTE FREME ASPETTANDO LUKAKU...

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

simone inzaghi

Mancano dodici giorni all’inizio del campionato e della stagione più lunga e maledettamente scivolosa del calcio: arriveranno sempre più partite e ci sarà sempre meno tempo per allenarsi. Agosto è un mese caldissimo in tutti i sensi e solo le medaglie olimpiche hanno un po’ distratto i tifosi, ma nei ritiri si sbuffa e le società fremono. Troppi esuberi e rose incomplete.

Trovare la quadra non è facile per nessuno, neppure per l’Inter che è la super favorita per lo scudetto. L’infortunio di Taremi ha tolto il sorriso a Simone Inzaghi e costretto Lautaro Martinez, capitano e anima nerazzurra, a tagliarsi due giorni di ferie per dare una mano e sopperire all’emergenza.

PAULO FONSECA

Neppure Marotta e Ausilio sono tranquilli. L’Inter vorrebbe un attaccante in più, ma il mercato, considerata la crisi economica che attanaglia i club in modo trasversale, è una specie di sudoku: per fare entrare qualcuno, qualcun altro deve uscire. E per adesso né Arnautovic, né Correa hanno trovato la soluzione giusta per lasciare la Pinetina.

L’Inter freme e cerca di non farsi prendere dall’ansia. Ha allentato la pressione su Gudmundsson del Genoa, sul quale lavora forte la Fiorentina in previsione della cessione di Nico Gonzalez alla Juve o all’Atalanta, ma sotto sotto tiene accesi i riflettori su un obiettivo intrigante: Federico Chiesa. […]

In Italia, la Roma ha preferito Soulé e c’è un vecchio discorso con il Napoli che per adesso non decolla. Se a fine mercato la situazione sarà questa, l’Inter tenterà l’assalto decisivo. Anche la Juve non sorride. Motta fatica a trasmettere i suoi principi e i risultati nelle amichevoli lo stanno a dimostrare. Giuntoli, l’uomo mercato, se possibile, fatica ancora di più.

cristiano giuntoli

Ai bianconeri, che già hanno cambiato molto mancano almeno tre pedine importanti, forse quattro se gli esterni d’attacco dovessero diventare due: Todibo in difesa, Koopmeiners sulla trequarti e forse Nico Gonzalez sulla corsia visto che per Adeyemi il Borussia spara una richiesta di almeno 45 milioni, mentre per arrivare all’argentino, che i viola valutano tra i 30 e i 35, potrebbe essere più facile inserendo nell’operazione McKennie.

antonio conte

Il Milan sul campo ha dato le risposte migliori, vincendo le amichevoli americane con i giganti del Manchester City e del Real Madrid. […] Mancano però i rinforzi: questa dovrebbe essere la settimana decisiva per il terzino Emerson Royal, per il centrocampista Fofana e per l’attaccante Abraham, veri tormentoni.

Il Napoli lavora duro e ha perso la prima partita contro gli spagnoli del Girona. Conte freme aspettando Lukaku. Per adesso gioca con Raspadori centravanti e tiene fuori Osimhen il cui futuro è sempre un intrigo. Al Napoli piacerebbe mandarlo al Chelsea scambiandolo con Romelu, ma lui ha in testa solo il Psg: i francesi però se la stanno prendendo comoda. Troppo.

