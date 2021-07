28 lug 2021 11:14

IL TENNIS ITALIANO FUORI DAI GIOCHI! FOGNINI ELIMINATO DA MEDVEDEV AGLI OTTAVI. IL LIGURE SPACCA LA RACCHETTA E SOFFRE LE TEMPERATURE TORRIDE: "LE CONDIZIONI ERANO ESTREME, ERAVAMO SCOPPIATI. HO GIOCATO UN MATCH ALLA PARI COL NUMERO 2 SU QUESTA SUPERFICIE A 34 ANNI. NON È POI COSÌ MALE" (CONTENTO LUI...) - NIENTE DA FARE PER CAMILA GIORGI ELIMINATA DALLA NUMERO 6 AL MONDO SVITOLINA: "MI SENTIVO UN PO' STANCA..." - A MENO DI UN RIPESCAGGIO DEL DOPPIO MISTO, NON CI SONO PIÙ AZZURRI NEL TORNEO.