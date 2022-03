9 mar 2022 15:54

TENSIONE ALLE STELLE TRA CR7 E IL MANCHESTER UNITED: RONALDO VA ALL’ALLENAMENTO SCORTATO DA DUE GUARDIE DEL CORPO, DOPO ESSERSI CHIAMATO FUORI PRIMA DEL DERBY CON IL CITY PER UN MISTERIOSO INFORTUNIO. CRISTIANO È VOLATO IN PORTOGALLO, COSA CHE LO SPOGLIATOIO NON HA GRADITO. CON RAGNICK ORMAI NON SI PARLANO PIÙ. UN NUOVO DIVORZIO A GIUGNO È UNA POSSIBILITÀ CONCRETA NONOSTANTE SIA VINCOLATO SINO AL 2023. STATI UNITI O UN ROMANTICO RITORNO IN PORTOGALLO LE POSSIBILITÀ PIÙ CONCRETE...