9 nov 2021 10:40

IL TENTATIVO DISPERATO DI DAZN PER RIMEDIARE AL SUPER-FLOP DEGLI ABBONAMENTI (SOTTO I 700MILA ABBONATI PER TIM E INTORNO AGLI 1,2 MILIONI PER DAZN): NON SARA’ PIU’ POSSIBILE LA VISIONE “DOPPIA” DELLE PARTITE CON LO STESSO ABBONAMENTO, MAGARI DA CASE DIVERSE – SUL TAPPETO RESTANO I PROBLEMI TECNICI E I DISSERVIZI FREQUENTI DELLA TV IN STREAMING - LA POLEMICA DEL PRESIDENTE DELLA LEGA A DAL PINO: “I CINEMA APERTI AL 100% E GLI STADI NO, POI I TIFOSI SI LAMENTANO CHE VENDONO I CAMPIONI”