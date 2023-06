LA TERRA ROSSA DEL ROLAND GARROS SI TINGE D'AZZURRO: UN MUSETTI VERSIONE DELUXE SCHIANTA SHEVCHENKO E AL TERZO TURNO SFIDERÀ NORRIE. IL VECCHIO LEONE FOGNINI SI STA REGALANDO UNA SECONDA GIOVINEZZA (ORA AFFRONTERA’ IL QUALIFICATO AUSTRIACO OFNER, POI POSSIBILE INCROCIO CON TSITSIPAS) - AVANTI ANCHE LORENZO SONEGO – OGGI SCENDE IN CAMPO SINNER – VIDEO

Lorenzo Musetti incanta Parigi con una prestazione perfetta, annichilendo letteralmente Alexander Shevchenko e raggiungendo Fognini e Sonego al terzo turno del Roland Garros. Quando Lorenzo è così ispirato, il suo gioco vario e completo è una meraviglia per gli occhi e un serio problema per il suo avversario, soprattutto se incapace, come il russo, di imbrigliare il talento dell’azzurro, mettendo la partita sul piano del puro pressing da fondo.

I miglioramenti al servizio di Musetti sono evidenti, così come impressiona la convinzione e la serenità con cui tiene il campo in match che lo vedono chiaramente favorito. Per il resto, c’è solo da applaudire dinanzi ad alcune esecuzioni mirabili. Con questa vittoria Lorenzo è virtualmente numero 17 del mondo, che sarebbe il suo best ranking. Al terzo turno lo aspetta Cameron Norrie con cui ha vinto l’unico precedente poche settimane fa a Barcellona, per provare a raggiungere gli ottavi ed eguagliare il risultato del 2021.

