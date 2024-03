20 mar 2024 19:59

TERREMOTO NEL CALCIO SPAGNOLO - PERQUISITA LA SEDE DELLA FEDERCALCIO E ARRESTATE SETTE PERSONE PER PRESUNTE IRREGOLARITÀ NEI CONTRATTI SIGLATI DURANTE GLI ULTIMI 5 ANNI - SOTTO LA LENTE D'INGRANDIMENTO L'ACCORDO FIRMATO NEL 2019 PER FAR GIOCARE LA SUPERCOPPA IN ARABIA SAUDITA DALL'ALLORA PRESIDENTE LUIS RUBIALES - TRA LE PERSONE CHE SONO FINITE IN MANETTE C'E' TOMAS GONZALEZ CUETO, BRACCIO DESTRO DI RUBIALES, CHE AVREBBE...