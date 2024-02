TERREMOTO IN LEGA A: INTER, JUVE E MILAN, CON L’APPOGGIO DI ROMA E FIORENTINA SONO DECISE A RECLAMARE UN MAGGIOR PESO POLITICO (“RAPPRESENTIAMO L’80% DEL FATTURATO”) – IL PRESIDENTE DEL MILAN SCARONI: “LA SERIE A DEVE CONTARE DI PIÙ IN FEDERAZIONE: FINANZIA TUTTO IL CALCIO ITALIANO MA IN FIGC RAPPRESENTA IL 12% - SI GIOCA TROPPO, ABBIAMO GIÀ AVUTO LE 18 SQUADRE…”

«Noi abbiamo due disallineamenti tra le istituzioni e gli interessi dei club. Il primo è tra Lega e Figc. La Serie A rappresenta il 12% del potere in federazione e finanziamo l’intero calcio italiano. Un’anomalia che ci crea un senso di frustrazione perenne. La nostra voce nella Figc è flebile mentre dovrebbe essere fortissima, visto che siamo noi che paghiamo tutti conti del calcio italiano.

Scaroni: «Poi c’è un disallineamento tra i club che giocano competizioni internazionali, che hanno molti nazionali, che lamentano troppe partite, e le altre. Il carico di partite è insopportabile, causa di troppi infortuni.

Scaroni: si gioca troppo, i calciatori vanno salvaguardati

Campionato a 18 squadre? Non so dire come funzionerà, ma il tema dibattuto è questo. L’abbiamo avuto già il campionato a 18 squadre. Noi vogliamo solo evitare le troppe partite non abbiamo altri obiettivi. I giocatori sono il nostro patrimonio e vanno salvaguardati.

La Serie A deve contare di più in federazione. È ovvio. Non so perché ne discutiamo. È un tema che deve essere corretto».

Lega Serie A, terremoto in vista: Juve, Milan e Inter rivogliono il potere

La serie A comincia a marciare divisa in tre mini blocchi verso la meta delle riforme. A poche ore dall’assise milanese di domani, la spaccatura, clamorosa, è diventata pubblica al culmine dell’incontro avvenuto venerdì sera a Roma presso gli uffici del presidente Gravina (presenti Marotta per l’Inter, Scanavino e Calvo per la Juve, Scaroni per il Milan da remoto, la Roma con delega) che ha preso atto della frattura.

Inter, Juve e Milan, con l’appoggio di Roma e Fiorentina infatti sono decise a reclamare un maggior peso politico (oggi uno vale uno) all’interno della stessa Lega «visto che rappresentiamo l’80% del fatturato al pari della Lega che reclama maggiore rappresentanza in federcalcio» la spiegazione didascalica.

Non solo ma la triade è convinta di cementare intorno alla posizione altri consensi così da guadagnare i numeri indispensabili per sfiduciare l’attuale presidenza e modificare gli equilibri attuali.

