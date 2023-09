IL TERRENO “GIBBOSO”, LA PARABOLA “ARCUATA”, IL “PEPERINO” NIENTE MALE – TORMENTI E TORMENTONI DI BRUNO PIZZUL, IL RE DEI TELECRONISTI: “OGGI SI STRILLA TROPPO. SIAMO SOMMERSI DA UN DILUVIO DI PAROLE. NON AMO LE FRASI RIDONDANTI, LA VALANGA STATISTICA E NEPPURE L’USO SMODATO DELLE TELECAMERE: RUBANO L’ATTENZIONE. INOLTRE, OGGI I GIORNALISTI DEVONO FARE I CONTI CON I SOCIAL, UN INGESTIBILE VULCANO DI PROBLEMI” (ED E’ UN FINALE CHE CI LASCIA CON L’AMARO-NE IN BOCCA)

Estratto dell’articolo di Maurizio Crosetti per repubblica.it

Il principe dei telecronisti del calcio, il più amato e il più elegante, l’inimitabile e per questo imitatissimo Bruno Pizzul è diventato un gentiluomo di campagna. Dalla sua casetta nel verde a Cormons, profondo Friuli, ora osserva la natura che si sviluppa, in fondo, come una partita di calcio. Primo tempo, secondo tempo, le stagioni, i frutti, gli animali, il raccolto. Ma mai uno zero a zero. Qualcosa succede sempre.

Bruno, come va?

«Compatibilmente. Sapete, ho 85 anni, anche se mi difendo».

Quell’avverbio è il più usato, non trova?

«Inevitabilmente. E ne abbiamo piazzato un altro!»

Da dove nasce la sua proverbiale cura per la parola?

«Credo dal liceo classico, e da quel vezzo giovanile di mostrare il proprio bagaglio culturale. Ma il mio particolare rapporto con il lessico mi ha portato anche non poche critiche da parte chi mi chiedeva più enfasi. Io, però, ho sempre pensato che fosse importante cercare un lessico vario all’interno di situazioni un po’ ripetitive come quelle di una partita di calcio. Non me ne vanto, mi viene così. E’ un istinto. Il mio linguaggio sono io».

Quelli che amano l’enfasi, non hanno che da ascoltare le telecronache di oggi e saranno accontentati.

«Premetto che molti tra i miei giovani colleghi sono preparatissimi, però siamo sommersi da un diluvio di parole che distraggono e a volte infastidiscono, come se la partita non fosse al centro di tutto. Ho sempre pensato che la forma, quando ci si rivolge al vasto pubblico, sia anche sostanza.

Non amo le frasi ridondanti, la valanga statistica e neppure l’uso smodato delle telecamere e delle inquadrature: rubano l’attenzione. Inoltre, oggi i giornalisti devono fare i conti con i social, a mio avviso un ingestibile vulcano di problemi».

L’eccesso riguarda anche la tivù?

«A volte è come se la televisione volesse solo parlare di sé stessa. Alcuni giornalisti anche bravi, in conduzione si atteggiano a showman, a comici. Tutto ciò che è autoreferenziale, in questo mestiere non va bene. Il cronista non è un attore».

Pizzul, “tutto molto bello” è stato un suo tormentone classico. Le appartiene?

«Mi piacerebbe fosse uno sguardo sulla vita, dove non tutto è molto bello, ma tanto lo è. Bellissimo è il canto del gallo la mattina, bellissimo il suono delle campane e bellissime le voci dei ragazzini che giocano all’oratorio. A volte arriva qui qualche turista cittadino che fa l’elogio della campagna, e poi non sopporta i galli. Eh no, non va».

“Non va”: un altro tormentone.

«Inevitabilmente».