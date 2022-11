LE TERRIBILI IMMAGINI DELL’INFORTUNIO DI DRAGOWSKI - IL PORTIERE POLACCO DELLO SPEZIA SI FA MALE NEL CORSO DEL PRIMO TEMPO DELLA SFIDA CONTRO IL VERONA: SALTERÀ IL MONDIALE L'EX PORTIERE DELLA FIORENTINA, IN CONTRASTO CON L'ATTACCANTE GIALLOBLÙ LASAGNA, HA AVUTO LA PEGGIO: LA CAVIGLIA SI È GIRATA IN MODO INNATURALE E…

Da corrieredellosport.it

dragowski

Bruttissimo infortunio per il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski. L'estremo difensore ha infatti lasciato anzitempo il terreno di gioco del 'Bentegodi', sostituito al 43' del primo tempo da Zoet, nella sfida contro l'Hellas Verona per un terribile infortunio.

L'ex portiere della Fiorentina, in contrasto con l'attaccante gialloblù Lasagna, ha decisamente la peggio e vede la sua caviglia girarsi in modo del tutto innaturale, rompendosela, e lasciando basiti compagni di squadra e avversari. Un colpo durissimo per lo Spezia e per l'estremo difensore che lascia il campo in lacrime. Un infortunio shock che lo costringerà a saltare anche il Mondiale con la sua Polonia.

dragowski