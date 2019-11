A TESTA IN GIU’ – LA VERGOGNA DEI TIFOSI DEL CELTIC CHE RIEVOCANO PIAZZALE LORETO: DURANTE LA PARTITA D'ANDATA SUGLI SPALTI ERA COMPARSO UNO STRISCIONE CHE RICORDAVA LA FINE DI MUSSOLINI (MENTRE I LAZIALI AVEVANO MARCIATO TRA LE VIE DI GLASGOW TRA SALUTI ROMANI E INNI AL FASCISMO) - TENSIONE ALLE STELLE NELLA NOTTE A ROMA: UN TIFOSO SCOZZESE ACCOLTELLATO, ARRESTATI 12 ULTRAS BIANCOCELESTI PER GLI SCONTRI IN PIAZZA RISORGIMENTO

Da tuttosport.com

Ancora tensione nella notte nella Capitale. Qualche ora dopo il triplice fischio del match di Europa League tra Lazio e Celtic, terminato con la vittoria degli ospiti grazie a un gol dell'ex Genoa Ntcham, in via Leone IV, zona Prati, intorno alle 2.30 di notte, un tifoso scozzese di 20 anni è stato accoltellato e ora si trova all'Ospedale Santo Spirito in codice giallo.

Già alla vigilia si erano verificati dei tafferugli, con due supporters scozzesi accoltellati in un pub di via Nazionale. I carabinieri hanno subito avviato la caccia all'aggressore fuggito, secondo le prime ricostruzioni, a bordo di un bus. Sul luogo è subito arrivato il 118, che ha soccorso il ferito in codice giallo, oltre ai carabinieri, mentre i militari del Nucleo investigativo hanno proceduto ai rilievi di rito.

Arrestati 12 tifosi della Lazio

I poliziotti della Digos, intanto, hanno anche arrestato 12 tifosi della Lazio per gli scontri verificatisi durante la notte in piazza Risorgimento, nella Capitale, dopo alcune ore dal termine della partira contro gli scozzesi del Celtic. Gli ultras biancocelesti saranno processati con rito direttissimo questa mattina nel tribunale di Roma.

Da www.ilmessaggero.it

Nella partita di andata gli ultrà laziali avevano marciato per le vie di Glasgow tra saluti romani e inni al Fascismo. Una risposta dei tifosi del Celtic dopo la vittoria all'Olimpico per 2-1, quindi, c'era da aspettarsela ed eccola servita: otto di loro in posa mentre esultano davanti all'obiettivo, tenendo il nono del gruppo appeso per i piedi. Una evidente rievocazione di piazzale Loreto che è subito diventata virale, tra giudizi critici ma anche molti apprezzamenti.

