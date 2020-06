10 giu 2020 16:19

THE LAST FEDERER – NUOVA OPERAZIONE AL GINOCCHIO E STAGIONE FINITA PER ‘KING ROGER’: "DEVO PRENDERMI TEMPO. AL TOP NEL 2021" – QUINDI, SE E QUANDO IL CIRCUITO ATP RIPARTIRÀ NEL 2020, LO SVIZZERO NON CI SARÀ. NELLA PROSSIMA STAGIONE FEDERER ANDRA’ ALL’ASSALTO DELL’ORO OLIMPICO, L’UNICO TROFEO CHE ANCORA GLI MANCA…