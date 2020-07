9 lug 2020 18:40

THE LAST FEDERER: "IL RITIRO SI AVVICINA SEMPRE DI PIU’, MI MANCHERÀ MOLTISSIMO IL TENNIS" – KING ROGER, OPERATO AL GINOCCHIO, TORNERA’ SOLO NEL 2021 QUANDO AVRA’ 39 ANNI: “SAREBBE PIÙ FACILE PER ME SMETTERE ADESSO MA VOGLIO DARMI LA POSSIBILITA' DI DIVERTIRMI ANCORA IN CAMPO” (OBIETTIVO: I GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO) - "ADORAVO LO STILE DI BECKER, ANCHE SE IL MIO PREFERITO È SEMPRE STATO EDBERG. NADAL? QUANDO L'HO CONOSCIUTO MI HA SORPRESO..."