THE SEMIFINAL COUNTDOWN – LE VITTORIE DELLE MILANESI SULLE ROMANE IN CAMPIONATO CONFERMANO LA BUONA CONDIZIONE DI MILAN E INTER IN VISTA DELL’EURODERBY – LO STOP DI LEAO (IN DUBBIO PER MERCOLEDI') PREOCCUPA I ROSSONERI - L'INTER, DOPO RISULTATI ALTALENANTI, SEMBRA AVER TROVATO LA MIGLIORE CONDIZIONE MA LA PANCHINA DI SIMONE INZAGHI E' ANCORA TRABALLANTE: SE NON PORTA A CASA UN TROFEO, SLOGGIA...

simone inzaghi stefano pioli

Estratto dell’articolo di Paolo Tomaselli per www.corriere.it

[…] Milano è pronta. Pronta a prendere di petto la volata per la prossima Champions, con questi 10 punti su 12 strappati a Roma e Lazio nel doppio incrocio nel giro di una settimana. Pronta a mostrare all’Europa — qui e adesso — che Milan e Inter non sono due semifinaliste per caso. […] Milano ha due squadre imperfette, come certifica la loro classifica. Ma ha due squadre vive.

milan lazio leao

I rossoneri

Certo, il Milan è in ansia e ha il fiato grosso. Leao non è sostituibile, ma non è ancora fuori per la partita di andata: e quante volte la squadra di Pioli ha trovato risorse inaspettate per andare oltre i propri limiti o i problemi contingenti? Se è arrivato fin qui, […], è per il talento del portiere e del suo attaccante speciale, certo, […]Ma anche per la capacità di essere un gruppo nel quale la somma degli undici in campo è sempre superiore al valore dei singoli.

I nerazzurri

roma inter

L’Inter troppe volte è stata dietro a questa linea: il valore del suo gruppo è stato spesso minore delle capacità dei singoli. Adesso no. Adesso c’è l’Inter migliore della stagione, anche perché Lukaku e Brozovic a pieno regime, Inzaghi non li aveva mai avuti. […] il loro rendimento a lungo è stato al di sotto degli standard e ha penalizzato anche il resto dell’Inter, che ha faticato con le rotazioni e nel complesso ha perso 18 punti potenziali con le squadre della parte destra della classifica, un’enormità non del tutto comprensibile. […] L’Inter sembra aver imparato la lezione. Ma serve la controprova. […]

stefano pioli e simone inzaghi roma inter theo hernandez milan lazio roma inter roma inter roma inter Pioli Inzaghi meme roma inter mourinho barella pioli inzaghi