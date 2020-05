11 mag 2020 18:52

THE SHOW MUST GO ON - LA PREMIER LEAGUE PUÒ RIPARTIRE DAL 1° GIUGNO: BORIS JOHNSON HA VARATO IL PIANO PER LA FASE 2 - VIA ALLO SPORT A PORTE CHIUSE DAL PROSSIMO MESE LA DATA PIÙ VEROSIMILE PER TORNARE A GIOCARE È IL 12 GIUGNO. IL CAMPIONATO INGLESE È FERMO DAL 9 MARZO SCORSO, QUANDO SI È GIOCATA LA 29ª DELLE 38 GIORNATE DEL TORNEO…