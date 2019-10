19 ott 2019 11:01

THE SINNER TAKES IT ALL- ECCO PERCHE’ JANNIK SINNER PUÒ DIVENTARE IL PIÙ FORTE TENNISTA ITALIANO - BATTENDO TIAFOE AD ANVERSA, L’ALTOATESINO È APPRODATO PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA CARRIERA IN SEMIFINALE DI UN TORNEO ATP. NELLA CLASSIFICA VIRTUALE, JANNIK È ENTRATO NEI PRIMI CENTO DEL MONDO A 18 ANNI, 2 MESI E 1 GIORNO – LA GAVETTA, IL CARATTERE, LE PROSPETTIVE DI CRESCITA E L’ACCADEMIA DI RICCARDO PIATTI – VIDEO