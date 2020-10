THE SINNER TAKES IT ALL – AL SUO PRIMO ROLAND GARROS, L’ALTOATESINO APPRODA IN SCIOLTEZZA AI QUARTI: PRESO A PALLATE ZVEREV, ADESSO C'È NADAL. DOPO LA FAVOLA TREVISAN, IL FENOMENO SINNER: È LA SECONDA VOLTA NEGLI ULTIMI 70 ANNI CHE L'ITALIA È PRESENTE CON UN RAPPRESENTANTE A TESTA NEI DUE TABELLONI DI SINGOLARE DEL ROLAND GARROS - BIASIN: "MENTRE IN ITALIA VA IN ONDA LA COMMEDIA DEL CALCIO, A PARIGI UN 19ENNE ITALIANO CI REGALA UN'ENORME SODDISFAZIONE. APPLAUSI"

Luca Marianantoni per gazzetta.it

sinner

Dopo Martina Trevisan anche Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Roland Garros. L'altoatesino ha superato 6-3 6-3 4-6 6-3 il favorito tedesco Alexander Zverev, recente finalista all'Open degli Stati Uniti. È la seconda volta negli ultimi 70 anni che l'Italia è presente con un rappresentate a testa nei due tabelloni di singolare del Roland Garros. Sinner è il primo da Nadal 2005 a raggiungere i quarti al Roland Garros all'esordio. Per Sinner è l'occasione della vita, non ha niente da perdere e sa perfettamente che quando i treni passano, vanno presi al volo.

La mobilità dell'altoatesino è a livelli mostruosi, Zverev invece è contratto, le palle non gli escono pulite e poi ha problemi alla gola. Il break per l'azzurro arriva subito; le sue diagonali sono profondissime, gli angoli molto stretti e le palle scagliate da Sinner pesano tonnellate. Sul 3-1 Sinner è bravo a cancellare tre palle del contro break; resiste sale 4-1, conserva il vantaggio e si porta a casa la prima frazione. Nel secondo set la situazione non cambia; Sinner cerca di non dare angoli al rivale, serve piuttosto bene e quando può accelera per chiudere il punto.

sinner

Ancora un break avanti da subito che difende in modo agevole fino al 5-3. Ma quando Zverev va a servire per rimanere nel set, il tedesco soffre il vento, colpisce un paio di dritti ariosi che finiscono sui teleoni di fondo e l'azzurro si issa comodamente avanti due set a zero. Dopo cinque palle break annullate nei primi due set, nel primo game del terzo set Sinner perde per la prima volta la battuta sotto la pressione di Zverev che sale 2-0. Sul 3-2 per Zverev, Sinner piazza un pregevole passante lungolinea di rovescio per arrivare a palla break.

Al tedesco non entra la prima e al termine di uno scambio lungo il rovescio di Zverev finisce lungo per il 3 pari. Sul 4 pari però Sinner perde in profondità, si disunisce e Zverev lo brekka nuovamente. L'azzurro ha la chance del contro break, ma Zverev trova il servizio, vince il game e dimezza lo svantaggio recuperando uno dei due set di svantaggio. Nel terzo Sinner rialza la testa, fa il break, sul 2-0 salva una del contro break, e sale comodo sul 4-1 tra diagonali micidiali, palle corte e angoli micidiali. Sinner gioca benissimo anche in difesa, tiene il ritmo molto elevato e si garantisce, arrivando sul 5-2, di servire quantomeno per il match.

sinner

Allo scadere della terza ora di gioco Sinner va a servire per il match. Doppio fallo e poi combinazione servizio-dritto per il 15 pari; Zverev rallenta e poi mette lungo e largo un rovescio lungolinea che manda Sinner a due punti dal match. Ma sbaglia di rovescio per il 30 pari. Sulla riga il servizo da destra e match point Sinner. Prima e dritto vincente e Sinner e per la prima volta Sinner è nei quarti di finale di uno Slam dopo una prestazione impressionante.

È la seconda volta, negli ultimi 70 anni, che l'Italia piazza un giocatore e una giocatrice ai quarti di finale del Roland Garros. L'unico precedente dal 1950 in avanti è del 2011 con Fabio Fognini e Francesca Schiavone. In totale è accaduto sette volte: nel 1931 e 1934 con Giorgio De Stefani e Lucia Valerio, nel 1947 con Gianni Cucelli e Lucia Manfredi, nel 1948 con Gianni Cucelli, Marcello Del Bello e Annalies Ullstein Bossi, nel 1949 con Gianni Cucelli e Annalies Ullstein Bossi, nel 2011 con Fognini e Schiavone e quest'anno con Martina Trevisan e Jannik Sinner. E c'è ancora Lorenzo Sonego in corsa.

jannick sinner foto mezzelani gmt075

In chiusura al programma sul Lenglen Lorenzo Sonego sfida il finalista di Roma, l’argentino Diego Schwartzman.

jannick sinner foto mezzelani gmt081 jannick sinner foto mezzelani gmt072 jannick sinner foto mezzelani gmt074 jannick sinner foto mezzelani gmt073 jannick sinner foto mezzelani gmt080