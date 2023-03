19 mar 2023 13:00

THE WINNER IS NOT SINNER – IL TENNISTA ALTOATESINO VIENE PRESO A RACCHETTATE DA CARLOS ALCARAZ, A INDIAN WELLS: FINISCE 7-6, 6-3 PER LO SPAGNOLO, CHE ORA SI GIOCHERÀ IL TITOLO DELL’ATP 1000 AMERICANO CON IL RUSSO DANIL MEDVEDEV – DOPO IL PRIMO BREAK, JANNIK AVEVA LA POSSIBILITÀ DI RECUPERARE E HA AVUTO UN SET POINT A DISPOSIZIONE, POI BUTTATO… - VIDEO