Stefano Boldrini per “il Messaggero”

Hanno riaperto il calcio ed è tornata la violenza: simmetria perfetta. L'illusione di un'umanità migliore, dopo due anni di pandemia e tre mesi di guerra in Ucraina, si è dissolta in questi giorni di maggio con una serie di episodi vergognosi avvenuti, in ordine sparso, a La Spezia, Avellino, Roma e Salerno.

Il fatto più grave è avvenuto a Avellino, il 4 maggio, ma solo ieri è diventato di dominio pubblico, con l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica nei confronti di un ventiduenne e di due trentenni.

La sera di quel giorno, dopo l'1-2 dell'Avellino nella gara contro il Foggia, playoff di serie C, il giocatore romeno Claudiu Micovschi, 22 anni, centrocampista, in Italia dal 2015 (Chievo, Genoa e Reggina nel suo percorso), è stato fermato mentre stava rientrando a casa, minacciato e costretto a spogliarsi della tuta ufficiale.

L'AGGUATO

L'episodio è avvenuto in una strada a grande scorrimento, tra le 23.54 e le 23.57. È stato ripreso dalle telecamere e questo ha aiutato a identificare i responsabili. L'aspetto più inquietante della vicenda è che a scaldare gli animi è stato Giovanni D'Agostino, figlio del proprietario dell'Avellino, Angelo Antonio, subito dopo il ko con il Foggia: «I giocatori hanno dimostrato di non essere degni di indossare questa maglia. Hanno sempre avuto la pancia piena, pensando sin dai tempi del ritiro ai contratti.

Un appello alla piazza va fatto: è giusto e normale che qualcuno si sfoghi nei nostri confronti, ma i veri responsabili sono i calciatori. La società li ha sempre protetti. Non vorrei essere travisato, ma ora per alcuni di loro la situazione deve diventare invivibile. Se pensano di restare ad Avellino, o di non rinunciare a certi stipendi, sbagliano di grosso. La piazza, in questo caso, ci può aiutare».

Detto, fatto. L'aggressione è stata documentata dagli strumenti di videosorveglianza della strada, lontano dallo stadio Partenio. L'Avellino, subito dopo la pubblicazione sui siti dei provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica, in una nota ha espresso solidarietà a Micovschi. Il proprietario del club irpino è un imprenditore edile che nel corso degli anni ha diversificato le sue attività, spaziando nei settori energetici e editoriale.

Nel maggio 2011, la prima esperienza politica, consigliere di una lista civica di Montefalcione, paese di nascita, di cui è attualmente sindaco. Nel 2013 l'elezione a deputato, in rappresentanza di Scelta Civica per l'Italia. Il 29 febbraio 2020, il salto nel calcio, con la presidenza dell'Avellino.

Dal 4 maggio a domenica 22 il salto è stato breve. Allo stadio Picco, un pomeriggio di follia. Gli incidenti avvenuti prima, durante e dopo Spezia-Napoli hanno provocato diversi feriti, il più grave un tifoso napoletano, che nel tentativo di rilanciare un petardo si è lesionato una mano in modo serio. All'Arechi, l'arbitro Orsato ha sospeso due volte Salernitana-Udinese per lancio di oggetti e fumogeni.

A Roma, sabato sera, durante Lazio-Verona, uno steward è stato insultato con offese razziste da uno squallido sostenitore della squadra biancoceleste. Un quadro da paese profondamente incivile, in cui va a farsi benedire anche il senso di responsabilità da parte dei giocatori: le cadute di stile anche da questo punto di vista, sono all'ordine del giorno. Ce n'è proprio bisogno? Italia maglia nera, ma anche in altri paesi si sono verificati nell'ultima settimana episodi di violenza.

L'INGHILTERRA

Patrick Vieira aggredisce un tifoso 7

Nell'invasione di campo avvenuta dopo la semifinale playoff Nottingham-Sheffield United per celebrare il successo della squadra di casa, l'attaccante ospite Billy Sharp è stato colpito con una testata da un teppista. L'allenatore del Crystal Palace, l'ex Milan, Juve e Inter Patrick Vieira, è stato coinvolto in una mezza rissa con un fan dell'Everton, sempre nel bel mezzo di un'invasione festosa. La polizia inglese ha archiviato il caso, ma qui è il punto: il fatto è avvenuto il 19 maggio e dopo 4 giorni è stato preso un provvedimento. In Italia, invece.

