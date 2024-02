I TIFOSI DEL MILAN TREMANO PER L'EFFETTO DOMINO DEL TRASFERIMENTO DI MBAPPE' AL REAL MADRID: IL PSG VORREBBE RAFAEL LEAO PER SOSTITUIRE L'ATTACCANTE FRANCESE - L'ATTACCANTE PORTOGHESE, CHE HA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 175 MILIONI, E' UN PUPILLO DELL'UOMO MERCATO DEI PARIGINI, LUIS CAMPOS, CON CUI CONDIVIDE IL PASSATO AL LILLE - MA LO SHOPPING IN ITALIA DI NASSER AL KHELAIFI POTREBBE NON FERMARSI A LEAO: ANCHE OSIMHEN E' STATO MESSO NEL MIRINO…

Estratto dell'articolo di Monica Colombo per www.corriere.it

È arrivato il momento delle grandi manovre. […] Il terremoto in Europa avverrà in primavera e gli effetti a cascata arriveranno anche sul campionato italiano.

La scossa tellurica al calciomercato del Vecchio Continente sarà fornita da Kylian Mbappé che, ormai anche secondo Le Parisien , vale a dire il quotidiano vicino alle vicende interne del Psg, ha scelto il Real Madrid. […]Così se Mbappé si appresta a firmare un quinquennale da 70 milioni lordi a stagione e bonus alla firma da 125, il Psg non può correre il rischio di farsi trovare impreparato. Negli ultimi giorni il nome che ha acceso la fantasia dei parigini è quello di Rafa Leao, la stella del Milan dal rendimento ondivago.

Come è noto, dopo il recente prolungamento del contratto fino al 2028 con uno stipendio da 7 milioni, il Milan si è cautelato inserendo una clausola rescissoria da 175 milioni, esercitabile dal 5 al 15 luglio. Negli altri periodi dell’estate i colloqui sono liberi: Luis Campos, uomo mercato dei parigini, stravede per Rafa con cui condivide il passato al Lille. Non è il portoghese l’unico oggetto del desiderio dei francesi, a caccia di un attaccante prolifico, imprendibile nella corsa e devastante nelle ripartenze.

L’identikit conduce a Victor Osimhen, che in un’intervista alla Cbs aveva prefigurato un addio a Napoli a fine stagione. «Ho già deciso quale sarà il prossimo passo da fare al termine del campionato. Ho il mio piano. Penso che il 60% delle voci di mercato che mi riguardano sono legate alla Premier, uno dei campionati più grandi del mondo». Non proprio un giuramento d’amore eterno al Napoli. «Ma lo sapevamo che sarebbe andato via, al Real, al Psg o a una squadra inglese» la conferma di De Laurentiis. Il nigeriano, che con la sua Nazionale approda ai rigori alla finale di coppa d’Africa, andrà via per una cifra non inferiore ai 120 milioni della clausola inserita da Adl nel rinnovo di contratto.[…]

