IL TIFOSO GIALLOROSSO COLPITO DA ARRESTO CARDIACO IN CURVA SUD DURANTE ROMA-SPEZIA È FUORI PERICOLO, RIMANE IN TERAPIA INTENSIVA AL GEMELLI - IL MESSAGGIO DI MOURINHO AL RAGAZZO: “QUANDO STARÀ MEGLIO GLI INVIERÒ LA MIA GIACCA PER COPRIRSI DAL FREDDO IN CURVA” – VIDEO

Da romanews.eu

Buone notizie per il ragazzo di 23 anni che ieri ha subito un malore in Curva Sud durante Roma-Spezia. Il giovane è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli dove è stato ricoverato d’urgenza e messo subito in terapia intensiva. Per solidarietà, i supporters giallorossi nel settore più “caldo”, hanno ammainato le bandiere e non hanno intonato cori durante il match.

Al momento sembra che le condizioni del ragazzo siano stabili ed è fuori pericolo. Rimane in terapia intensiva nel reparto di cardiochirurgia sempre del Gemelli con la speranza che possa uscirne nel minor tempo possibile. Di lui ha parlato anche Josè Mourinho nelle interviste post-partita. Lo Special One ha promesso di regalargli il suo cappotto appena le condizioni miglioreranno per permettere al tifoso di tornare in Curva e coprirsi dal freddo con un indumento del tecnico portoghese.

Ieri, durante il match tra Roma e Spezia c’è stato un momento molto difficile in Curva Sud. Un ragazzo di 23 anni ha subito un malore ed è stato portato con urgenza presso il Policlinico Gemelli. Dopo questo evento, i supporters del settore più caldo dell’Olimpico hanno deciso di ammainare le bandiere e non cantare per solidarietà al ragazzo. Durante le interviste post-partita, di questo evento ha parlato anche Josè Mourinho: “Solo dopo la partita ho capito. Speriamo che tutto va bene per lui, poi mi manderà il suo indirizzo e sarò contento di mandargli la mia giacca così la prossima volta quando verrà con tutto questo freddo avrà la mia giacca”.

