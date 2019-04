TIGER GRAFFIA ANCORA – DOPO 14 ANNI DAL SUO ULTIMO SUCCESSO, TIGER WOODS TORNA A INDOSSARE LA GIACCA VERDE DELL’AUGUSTA MASTERS, IL TORNEO DI GOLF PIU’ AMBITO AL MONDO – CHICCO MOLINARI CEDE NEL FINALE – GLI APPLAUSI DI TRUMP: “TIGER CAMPIONE VERO” – LA RINASCITA A 43 ANNI DOPO UN MATRIMONIO FINITO E LE ACCUSE DI DECINE DI PROSTITUTE E PORNOSTAR: CON IL TRIONFO IN GEORGIA WOODS INCASSERA’ UN ASSEGNO DA 2 MILIONI DI DOLLARI - VIDEO

Da ansa.it

"Congratulazioni a Tiger Woods, un campione vero". Questo il tweet di Donald Trump dopo il quinto successo in carriera di Tiger Woods nel Masters Tournament.

Proprio questa mattina, prima dell'ultimo round dell'ottantatreesima edizione della rassegna, il presidente degli Stati Uniti aveva incoraggiato la leggenda californiana.

Da repubblica.it

Un ritorno al successo che ha dell'epocale. A distanza di quattordici anni dall'ultima volta, Tiger Woods torna a vincere il Masters. Ad Augusta, lo statunitense indossa per la quinta volta la "Green Jacket", nell'edizione numero 83 del torneo di golf più ambito al mondo. Per Woods si tratta del quindicesimo Major in carriera: l'ultimo era arrivato nel 2008 (Us Open).

Crollo inatteso per Francesco Molinari, che chiude quinto dopo una grande prima parte di torneo. Soltanto Nicklaus, con 18 Major, ha fatto meglio di Woods in carriera. Il quarantatrenne ha preceduto di un solo colpo il terzetto composto da Brooks Koepka, Xander Schauffele e Dustin Johnson. Woods si è imposto con 275 (-13). Francesco Molinari ha chiuso invece a 277, dopo essere rimasto in corsa fino al termine e aver infilato una sequenza di 49 buche senza bogey, la migliore negli ultimi 25 anni della storia del Masters.

Per Woods è anche l'ottantunesimo successo nel PGA Tour: per lui un assegno da 2 milioni di dollari. Un successo che ha provocato l'applauso anche di Donald Trump: "Congratulazioni a Tiger Woods, un campione vero", ha scritto su Twitter il Presidente degli Stati Uniti d'America.

Un trionfo nemmeno lontanamente immaginabile dieci anni fa, quando il nome del grande golfista americano era finito in prima pagina su tutti i giornali del mondo ma per vicende assai meno edificanti. Aveva 34 anni Tiger Woods, all'epoca, un matrimonio finito, le accuse di decine di prostitute e pornostar, centinaia di sponsor miliardari in fuga. Woods, il primo atleta della storia a incassare un miliardo di dollari, doveva ripulire la sua immagine. E' sparito dai radar per un bel po', è precipitato nelle classifiche mondiali del suo sport, ha pensato a ricostruirsi. E ha trovato una nuova compagna - dopo la moglie svedese che lo aveva mollato insieme ai figli - che lo ha preso per mano e lo ha riportato sulla retta via.

Certo, dopo l'ennesima rottura per un tradimento e un arresto nel 2017, quando fu fermato in auto imbottito di antidolorifici per sopportare il dolore fisico, poteva esserci il crollo definitivo. Ma Woods ha resistito ed è riemerso ancora una volta dall'abisso dopo aver chiesto scusa all’America, ai suoi tifosi, a tutti quelli che credevano in lui: "È uno dei successi più belli e importanti della mia storia", ha detto a fine torneo. "Oggi sono un uomo migliore. Due anni fa pensavo di smettere. I problemi fisici degli ultimi anni sono stati tremendi. Non potevo nemmeno camminare. I miei figli finalmente vedono che questo sport per me non è solo dolore ma gioia vera. Adesso sono qui a godermi un grande trionfo".

