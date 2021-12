20 dic 2021 16:52

TIGER E IL TIGROTTO IN BUCA: “LUI MI RIPAGA DI TUTTO IL DOLORE” - TIGER WOODS TORNA SUL GREEN CON IL FIGLIO 12ENNE CHARLIE DOPO L’INCIDENTE. NON È APPARSO IN GRANDE FORMA LO SPECIALISTA IN RESURREZIONI (5 OPERAZIONI ALLA SCHIENA, 2 ALLE GINOCCHIA, IL TRAUMATICO DIVORZIO, L’ARRESTO, LA GAMBA DESTRA RICOSTRUITA PEZZO PER PEZZO) MA RIVEDERLO HA SCALDATO IL CUORE. DIFFICILE POSSA VINCERE DI NUOVO I GRANDI TORNEI, MA CONTA POCO… - VIDEO