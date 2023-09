I TIKTOK DEL NAPOLI SU VICTOR OSIMHEN RISCHIANO DI DIVENTARE UN CASO DIPLOMATICO - IL MINISTRO DELLO SPORT NIGERIANO HA PUBBLICATO UN COMUNICATO SULL'ATTACCANTE DEI PARTENOPEI: "SONO IN CONTATTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E CON L’AMBASCIATORE DELLA NIGERIA IN ITALIA PER APPROFONDIRE LA QUESTIONE. CI IMPEGNIAMO A GARANTIRE CHE AI NOSTRI SPORTIVI VENGA ACCORDATO IL RISPETTO CHE MERITANO E NON SIANO ESPOSTI A INGIUSTIZIE, DISCRIMINAZIONI E TROLLING SLEALI…" - VIDEO

Napoli are being criticised, after their TikTok account posted a video mocking Victor Osimhen for missing a penalty. Napoli's TikTok account also posted a video mocking him,and tagging a coconut 3 days before that. Osimhen has deleted Napoli related pictures from his Instagram. pic.twitter.com/iVVaQfXiHb — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 27, 2023

John Owan Enoh

Da www.ilnapolista.it

Osimhen diventa un caso diplomatico. Interviene il ministro dello Sport nigeriano Invece di risolversi, dopo il comunicato stampa emesso dal Napoli, il caso Osimhen, relativo al video postato su Tik Tok dal club e ritenuto offensivo dal calciatore, si allarga a macchia d’olio. Come riportato da diversi portali di informazione della Nigeria, il governo nigeriano ha deciso di prendere posizione sulla questione e afferma che sarà solidale con Victor Osimhen

In un comunicato stampa diffuso oggi, il ministro dello sport, senatore John Owan Enoh, ha espresso profonda preoccupazione e sostegno per Victor Osimhen. (La notizia è riportata da diverse testate: Premium Timesng.com, The Nation on line Nigeria.net

IL VIDEO DEL RIGORE SBAGLIATO DI VICTOR OSIMHEN PUBBLICATO DAL NAPOLI

Enoh ha pubblicato anche sui suoi social un lungo comunicato sul tema. «Nell’ultimo fine settimana, gli sviluppi emersi da Napoli per quanto riguarda l’attaccante Victor Osimhen mi hanno molto rattristato. Le traversie di Tobi Amusan (l’ostacolista nigeriana accusata di doping, ndr) non sono state da meno»

Il ministro scrive che sono al lavoro per contattare Osimhen e avere da lui informazioni di prima mano (per un ministro contattare Osimhen non deve essere operazione così complessa, ndr). «il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere direttamente anche Victor Osimhen, in modo da capire in prima persona quali sono i problemi. Ci impegniamo a stabilire i fatti.

IL VIDEO DIVICTOR OSIMHEN PUBBLICATO DAL NAPOLI

Si sono attivati anche i contatti diplomatici con l’Italia «Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri, SE Yusuf Maitama Tuggar, nonché con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana, Ambasciatore Mfawa Abam. Insieme, stiamo utilizzando le vie diplomatiche con l’Italia per approfondire la questione»

Il ministro sottolinea l’impegno della Nigeria per i suoi atleti: «Sotto l’attuale amministrazione di Sua Eccellenza il Presidente Bola Ahmed Tinubu, ci impegniamo a garantire che ai nostri uomini e donne sportivi venga accordato il rispetto che meritano e non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e trolling sleali che potrebbero essere dannosi per la loro carriera»

