17 nov 2022 08:17

TIRANA UNA BRUTTA ARIA PER TONALI: NELL’AMICHEVOLE DELL’ITALIA VINTA 1-3 CONTRO L’ALBANIA CON DOPPIETTA DI GRIFO, PAURA PER IL CENTROCAMPISTA DEL MILAN CHE CADE, BATTE LA TESTA E VIENE TRASPORTATO IN UNA CLINICA PER ACCERTAMENTI (ESAMI OK, HA AVUTO IL VIA LIBERA PER TORNARE IN ITALIA – PALO DI ZANIOLO, ESORDIO PER IL 16ENNE PAFUNDI – MANCINI MASTICA AMARO: “CHI VINCE L'EUROPEO DOVREBBE ANDARE DI DIRITTO AL MONDIALE”