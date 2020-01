TIRI MANCINI – IL CT A ROMA ACCOGLIE IL MACELLAIO-CUOCO STAR DI INSTAGRAM NUSRET GOKCE, MEGLIO NOTO COME SALT BAE: LO SCATTO CON LA BANDIERA ITALIANA - I DUE HANNO CONDIVISO LA MATTINATA IN GIRO PER LE VIE DI ROMA PRIMA CHE IL NOTO RISTORATORE TURCO PRENDESSE UN ALTRO VOLO PER DIRIGERSI A MADRID – IL 12 GIUGNO L’ITALIA NELLA PARTITA INAUGURALE DI EURO 2020 ALL’OLIMPICO AFFRONTERA’ LA TURCHIA

mancini salt bae

Passato da Roma per qualche ora, il famosissimo ristoratore turco Nusret Gökçe, meglio noto con il nome di Salt Bae, ha incontrato il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Come postato dallo stesso imprenditore su Instagram, i due hanno condiviso la mattinata di ieri in giro per le vie di Roma, prima che lo stesso Salt Bae prendesse un altro volo per dirigersi a Madrid.

Mancano ormai pochi mesi all’avventura dell’Italia agli Europei, con tanto entusiasmo dopo il girone a punteggio pieno superato dagli Azzurri. Il nuovo corso inaugurato da Roberto Mancini lascia davvero ben sperare, grazie all’enorme coraggio avuto dal commissario tecnico di puntare sui giovani e lasciarsi alle spalle l’incubo della mancata qualificazione al Mondiale che nell’estate del 2018 si era giocato in Russia.

NUSR-ET: CHI È

nusret salt bae

Nusr-Et è figlio di un minatore di umili origini, a 16 anni inizia ad imparare il mestiere di macellaio in Turchia. Comincia così la lunga gavetta che lo porta all’estero. Viaggia in Argentina, terra conosciuta tra le migliori al mondo per la qualità delle sue carni e negli Stati Uniti.

Lavora, spesso senza essere pagato, in ristoranti locali e solo dopo aver imparato la professione, torna in patria. Nella sua Turchia, a Istanbul nell’anno 2010, apre la prima di una lunga serie di steakhouse che acquista grande successo da subito.

nusret salt bae

Ad oggi, Nusr-Et possiede quattordici tra ristoranti e hamburgerie che si trovano ad Ankara, Abu Dhabi, New York, Miami ma la svolta arriva nel 2014 a Dubai, città che lo renderà famoso in tutto il mondo.

I prezzi non sono modici, si spende dai 30$ per un hamburger ai 275$ per una tomahawk, ma la qualità della carne è ottima. È inoltre possibile incontrarlo in uno dei suoi ristoranti e fare la foto con lui. Alcuni dei suoi clienti abituali sono Maradona, David Beckham, Antonio Banderas, Roger Federer e Fabio Capello. Il valore del suo business, attualmente, si aggira attorno a un miliardo di dollari.

Nusr-Et, star di Instagram

mancini

Ciò che fa quest’uomo è quindi vendere pezzi di carne rossa succulenta e pregiata. Nusr-Et comincia a pubblicare su Instagram, in concomitanza con la prima apertura a Istanbul, dei video in cui mostra come cuocere le bistecche sulla piastra e la rapidità di divisione delle porzioni in fette uguali ed esteticamente eleganti.

Il gesto che l’ha reso famoso sul social è quello finale: il modo unico di spargere il sale dall’alto.

