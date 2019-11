TIRI MANCINI - "L’ITALIA È UN PAESE DI POLEMICI, SOPRATTUTTO NEL CALCIO. TUTTI VOLEVANO IL VAR, ORA TUTTI LO CONDANNANO", IL CT AZZURRO SCATENATO AL 'SOCIAL FOOTBALL SUMMIT': "NON MI PREOCCUPA IL SORTEGGIO, ANCHE SE DOVESSIMO INCONTRARE LA FRANCIA POCO IMPORTA" - IL MINISTRO SPADAFORA SULLE DIMISSIONI DI MICCICHÉ DA PRESIDENTE DELLA LEGA A: "SONO PREOCCUPATO". ECCO PERCHE' – TUTTI PAZZI PER LA SCOSCIATISSIMA MONICA BERTINI (FOTO!)

Anche il ct Roberto Mancini è arrivato al Social Football Summit. L'ex Lazio ha rilasciato anche qualche dichiarazione: "Contentissimi di esserci qualificati. I complimenti fanno piacere per i ragazzi, quando abbiamo iniziato c’era un po’ di scoramento. Sono stati bravi a rialzarsi subito. Sono molto felice del fatto che i tifosi italiani si siano avvicinati nuovamente alla Nazionale. Social? Io non sono molto social, mi aiutano i giocatori perché sono più giovani di me. Ormai ci dobbiamo abituare a questo strumento. Non metterei la mia vita privata tutti i giorni sui internet, credo sia sbagliato. Con i ragazzi non ho parlato di questo. Loro li usano, spero non ci stiano fino a tarda notte, soprattutto quando ci sono le partite! I social possono tornare utili, anche per chiarire alcune situazioni. Prima non si aveva questa opportunità". Poi su Mihajlovic ha aggiunto: "Contentissimo che sia tornato a casa. Sta procedendo bene il suo percorso, ma ci vorrà del tempo. Vederlo tornare dopo tanto tempo in ospedale è una cosa bella anche per tutti noi".

Mancini ha continuato il suo discorso: "Le mie aspettative un anno fa? Quando ho iniziato è stato difficile, come già detto. Per gli sportivi italiani e per tutti noi non partecipare al Mondiale è stata una cosa triste. Dovevamo capire cosa poter fare, dove iniziare. La cosa giusta era cercare di rinnovare, dar fiducia a calciatori giovani che non avevano tante presenze nel campionato. Ci é voluto coraggio. Abbiamo selezionato i migliori dal punto di vista tecnico per fare il nostro calcio. I ragazzi si sono trovati subito bene. Con l’aiuto dei giocatori più esperti ed importanti abbiamo creato un buon gruppo. Critiche? L’Italia è un paese di polemici, soprattutto nel calcio. Tutti volevano il Var, ora tutti lo condannano. Ci piace essere così, siamo unici al mondo. Abbiamo vinto tutte le partite, non era mai successo e non è casuale. Per le poche volte che ci vediamo facciamo un bel gioco".

Poi la chiosa finale: "Abbiamo lottato per vincere il gruppo, ciò nonostante rischiamo di prendere Francia o Portogallo in ogni caso. Ci sono squadre forti o meno forti, ma all’Europeo non esistono semplici. Non mi preoccupa il sorteggio, anche se dovessimo incontrare la Francia poco importa. Giochiamo qui all’Olimpico, questo è importante. Posso convocarne 23, sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno. Meriterebbero in 34 questo europeo".

Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti per parlare anche delle dimissioni di Micciché da presidente della Lega Serie A: "Sono preoccupato. Sicuramente, a prescindere dal merito che non mi è dato conoscere e su cui so che la Federazione sta svolgendo tutte le sue analisi, non è un bel segnale per il mondo del calcio. Seguirò con molta attenzione, spero si faccia chiarezza. Questo mondo non ha bisogno di essere offuscato da ombre di qualunque tipo. Vedremo se ci sono responsabilità e di chi, ma ripeto che il calcio dovrebbe essere sempre più associato all'idea di trasparenza, pulizia e onestà da ogni punto di vista. Qualunque cosa offuschi quest'idea di sport va risolta nel più breve tempo possibile".

