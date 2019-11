I TIRI MANCINI DELLA RISERVATISSIMA LORY DEL SANTO - LA CONFESSIONE HOT SUL CT DELLA NAZIONALE DA CHIAMBRETTI: "SIAMO STATI A LETTO INSIEME. MA SOLO PER UNA VOLTA. PER PROVARE..." – A 'UN GIORNO DA PECORA' AVEVA PARLATO DEL SUO FLIRT CON IL MANCIO AGGIUNGENDO ALCUNI DETTAGLI: "QUANDO LO VEDO CHE URLA IN CAMPO PENSO CHE STIA FACENDO IL PERSONAGGIO, PERCHÉ È DOLCISSIMO. SUPER MORBIDO IN TUTTI I SENSI, MORBIDISSIMO…"

Piero Chiambretti ha voluto approfondire il gossip riguardante Lory Del Santo e la presunta notte di passione con Roberto Mancini, appena promosso a ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Durante un’intervista radiofonica a Un giorno da pecora, Lory Del Santo aveva parlato del brevissimo flirt con l’ex calciatore spendendo parole molto tenere nei suoi confronti.

“Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c'era anche Vialli. Erano lì. Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano... – aveva rivelato la Del Santo -. Si, lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo”.

Così, rifacendosi a queste dichiarazioni del tutto inattese, Piero Chiambretti ha deciso di indagare meglio. “Ogni tanto, lei tira fuori storie del suo passato. Recentemente ha parlato del ct della Nazionale, Mancini, che le stava appiccicato marcandola a uomo. Faceva anche fallo?”, ha domandato il conduttore, ironico, alla sua “ministra”. E la replica della Del Santo non si è fatta attendere: “Beh, ci sono dei momenti in cui non ci si può negare nulla...”. “Diciamo che si va in fondo perché è la circostanza che lo richiede – ha continuato a raccontare, senza scendere troppo nei dettagli, la Del Santo -. Sì, sono stata con Mancini, ma solo per una volta. Per provare...”.

