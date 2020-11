TIRI MANCINI! SE IN FEDERCALCIO NON SI SBRIGANO A BLINDARLO, IL CT "DELLA RINASCITA" PUO’ VOLARE IN PREMIER: LO UNITED PRONTO A RICOPRIRLO DI STERLINE – IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA ACCELERA: "VOGLIAMO PROLUNGARE CON ROBERTO ". MA PRIMA C’E’ DA ASPETTARE META’ MARZO, LA DATA DELLE ELEZIONI PER LA PRESIDENZA FIGC...

Enrico Currò per “la Repubblica”

Domani in Bosnia gli azzurri hanno un'occasione storica: l' ingresso nella Final Four della Nations League contro Francia, probabilmente Belgio e una tra Germania e Spagna che segnerebbe il ritorno ufficiale della Nazionale nell' olimpo del calcio. E Mancini diventerebbe più che mai l' uomo della ricostruzione dalle ceneri del 2017.

Non è un caso che il mercato di Mancini si sia allargato: dopo i sondaggi dell' estate scorsa della Juventus (poi non se ne fece nulla), tocca adesso alla Premier League, in testa il Manchester United, suo avversario nel derby ai tempi del titolo con il City.

L' attuale vertice federale è pronto ad accelerare: anche se le elezioni per la presidenza della Figc sono fissate per metà marzo e non è possibile qualsiasi accordo prima che il duello al voto tra Gravina e il rivale Cosimo Sibilia abbia un vincitore, l' idillio in corso è ideale per avviare la pratica.

Mancini è rimasto sorpreso, non certo spiacevolmente, dalle parole del presidente in carica, durante la visita al Core, il centro oncoematologico di Reggio Emilia: qualche ora prima del magnifico 2-0 alla Polonia annichilita (il Pallone d' oro virtuale Lewandowski, deluso, ha minato la panchina del ct Brzeczek, lasciando intendere che non ha saputo preparare la partita), Gravina ha aperto a «un progetto oltre il Mondiale: i nostri progetti richiedono più tempo».

