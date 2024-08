12 ago 2024 11:00

TIRIAMO LE SOMME: COME SONO ANDATE QUESTE OLIMPIADI? BENE MA NON BENISSIMO – SIAMO TORNATI A CASA CON 40 MEDAGLIE, COME A TOKYO, CON DUE ORI IN PIÙ, TRE ARGENTI IN PIÙ, CINQUE BRONZI IN MENO E 25 QUARTI POSTI (INVITATI DA MATTARELLA AL QUIRINALE) - ABBIAMO AFFRONTANTO 79 FINALI RISPETTO ALLE 67 DEL GIAPPONE E ABBIAMO PRESO MEDAGLIE IN 20 SPORT DIVERSI – SE RIMANE LA DELUSIONE PER IL FIORETTO DELLE DONNE E PER L’ATLETICA, HA STUPITO LA GINNASTICA, ABBIAMO ASSISTITO ALL’ESPLOSIONE DEL NUOTO E LE RAGAZZE DELL’ITALVOLLEY HANNO PORTATO A CASA UN’IMPRESA STORICA… – IL VIDEO DI TUTTE MEDAGLIE D'ORO CONQUISTATE