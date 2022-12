TITE-NIC BRASILE – DOPO L'ENNESIMO SUICIDIO MONDIALE, STAVOLTA CONTRO LA CROAZIA, IL CT TITE (CHE HA LASCIATO L’INCARICO) E' SOTTO ATTACCO – L’EX AGENTE DI NEYMAR, WAGNER RIBEIRO, LO ASFALTA: “NON È MAI STATO UN ALLENATORE DI CALCIO. HA PASSATO ANNI A INGANNARE LA GENTE PERDENDO DUE COPPE. È BRAVO SOLO PER FARE IL PROFESSORE IN UNA CLASSE DI DIPLOMATI” – LA REPLICA DI NEYMAR: “NON DIRE STRONZATE”

Da www.corrieredellosport.it

neymar tite

La rocambolesca qualificazione dell’Argentina alle semifinali di Qatar 2022 ha completato il venerdì da incubo del calcio brasiliano. La giornata del 9 dicembre 2022 è destinata a restare nella storia del futebol verdeoro come una delle più amare di sempre dopo l’eliminazione ai rigori ai quarti di finale contro la Croazia, che ha demolito il sogno di un’intera nazione di tornare sul tetto del mondo dopo 22 anni.

I grandi rivali vanno invece avanti, niente rivincita della finale di Copa America 2021 e ora alla Seleçao non resta che avviare la ricostruzione in vista del Mondiale 2026. I talenti non mancano, anche se Neymar non ha sciolto i dubbi in merito al possibile addio alla nazionale, mentre da individuare sarà il successore del ct Tite, che aveva già annunciato l’addio alla panchina del Brasile prima del via di Qatar 2022, ribadendo la propria decisione al termine del match contro la Croazia.

tite neymar

Brasile fuori dai Mondiali: Tite travolto dalle critiche

Fiumi di lacrime, versate dai tifosi presenti a Doha e dai giocatori, hanno accompagnato il post-partita, oltre alle inevitabili polemiche, che hanno avuto come bersaglio particolare proprio Tite. L’ex allenatore del Corinthians è stato criticato per la gestione tattica della gara, visto che il Brasile ha subito il gol del pareggio nel finale del secondo supplementare in contropiede, e per la scelta dell’ordine dei rigoristi: Neymar avrebbe dovuto tirare il penalty finale, che non è stato tuttavia calciato per gli errori di Rodrygo e Marquinhos e la precisione dei croati.

Nell’immediato post-partita uno degli osservatori più critici nei confronti di Tite è stato l’ex manager di Neymar, Wagner Ribeiro, impietoso in un post pubblicato su Instagram: "Questo signore non è mai stato un allenatore di calcio. Ha passato anni a ingannare la gente perdendo due coppe. È bravo solo per fare il professore in una classe di diplomati” il duro affondo di Ribeiro, riferito alla laurea in scienze motorie di Tite, detto 'Il Professore'. Attacco al quale Neymar ha però prontamente replicato difendendo l’operato dell'ex ct: "Non dire str******, Wagner!" la risposta su Instagram di O’Ney. Ribeiro ha gestito gli interessi dell’attaccante del PSG nella prima parte della carriera fino al passaggio di Neymar dal Santos al Barcellona nel 2013, poi il rapporto tra i due si è interrotto e l’attaccante ha scelto di farsi rappresentare dal padre.

tite TITE esultanza tite corea brasile 3