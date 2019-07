TODA “JOYA”, TODA BELEZA – MENTRE DYBALA SI SOLLAZZA IN PISCINA CON LA COMPAGNA ORIANA, IL TOTTENHAM OFFRE 50 MILIONI, LA JUVE FA MURO E PENSA A RILANCIARLO – L’ARGENTINO ORA IN VACANZA, NON VEDE L'ORA DI PARLARE CON SARRI (CHE LO VEDE COME 'FALSO NUEVE' O PUNTA DI DESTRA) - SOLO UN'OFFERTA CHOC (INTORNO AI 90 MILIONI) PUÒ ALLONTANARE 'LA JOYA' DAI BIANCONERI…

Antonio Barillà per la Stampa

DYBALA

Novanta milioni per Paulo Dybala. L' indiscrezione rimbalza da Londra e si propaga fino a Shanghai, dove i bianconeri, davanti a oltre tremila tifosi, presentano la nuova seconda maglia.

L' argentino è ancora in vacanza dopo la Coppa America, ma la sua immagine scorre sul video ufficiale del lancio, ed è come fosse già una risposta, la promessa di un rapporto che continua.

Proposta massima In realtà non siamo di fronte a uno dei tanti gossip fragili d' estate: gli Spurs che collezionano offerte per Christian Eriksen - l' ultima appartiene al Manchester United - e valutano la cessione di Erik Lamela studiano un investimento importante e pensano davvero all' attaccante della Juve: gli intermediari contattati, però, hanno consegnato al ds Fabio Paratici una proposta massima di 50 milioni, naturalmente giudicata insufficiente. La società ha fatto di Dybala un simbolo assegnandogli la storica maglia numero dieci e Maurizio Sarri crede moltissimo in lui: il sacrificio può essere considerato solo davanti a un' offerta choc che, al momento, non va oltre i tabloid.

dybala oriana sabatini

Rientro anticipato La linea societaria coincide peraltro con le confidenze fatte da Dybala in questi ultimi giorni di ferie, in parte dedicati comunque ad allenamenti personalizzati: atteso a Torino il 5 agosto per decisione del club, intende anticipare il rientro ai primi del mese, voglioso di parlare con il nuovo tecnico e mettersi a sua disposizione. Alla dirigenza, a fine stagione, aveva già espresso la volontà di andare avanti: non ha cambiato idea, complici tentazioni milionarie, né ha ricevuto contrordini societari dettati da offerte irrinunciabili. Dybala non vede l' ora, semplicemente, di testare i due ruoli immaginati da Sarri e svelati pubblicamente a Nanchino: falso nueve nel tridente o punta di centrodestra in una coppia offensiva supportata da un trequartista.

DYBALA SCUDETTO

Incastri offensivi Conviene lasciare uno spiraglio, perché il mercato non autorizza certezze, ma al momento la permanenza è prioritaria e in attacco si profilano incastri differenti. Al di là di Moise Kean - pure lui cedibile solo davanti a un tesoro e presente a sua volta nel video di lancio della maglia - gli indiziati sono Gonzalo Higuain, grande obiettivo della Roma, e Mario Mandzukic, corteggiato in Bundesliga, le cui partenze spianerebbero la strada a Mauro Icardi. L' idea non è mai tramontata, benché i rapporti con l' Inter la complichino: il Napoli prova sempre a inserirsi - dopo Wanda Nara, ha contattato i vertici nerazzurri - e nelle ultime ore è rispuntata una debole pista giallorossa: il ds Gianluca Petrachi potrebbe provare ad allargare la trattativa che condurrà Edin Dzeko nella squadra di Antonio Conte, versando un conguaglio di 30 milioni.

dybala dybala