TODA "JOYA" - PAULO DYBALA SI SBLOCCA IN GIALLOROSSO E LO FA IN GRANDE STILE: GRAZIE AI SUOI PRIMI DUE GOL ALL'OLIMPICO, L'ARGENTINO ARRIVA A QUOTA 100 GOL IN SERIE A (TRA L'ALTRO NELLO STESSO STADIO IN CUI HA ESORDITO NEL MASSIMO CAMPIONATO, 10 ANNI FA) - IL PRIMO GOL, CHE HA FATTO IMPAZZIRE I TIFOSI, E' ARRIVATO DOPO UNA CORSA DI 40 METRI E UNA SERIE DI CONTROLLI DA GIOCOLIERE… - VIDEO

Chiara Zucchelli per www.gazzetta.it

paulo dybala

Se avesse potuto scegliere, forse, avrebbe cambiato solo una cosa di questa sua notte magica, Paulo Dybala: avrebbe segnato uno dei suoi due gol sotto la Curva Sud. Perché il cuore del tifo romanista lo aspettava a braccia spalancate e non solo stasera. Ma va bene anche così, i gol sotto la Sud li terrá per qualche altra occasione.

Perché l’importante era sbloccarsi e Dybala lo ha fatto alla quarta partita ufficiale in giallorosso, la seconda in casa. Sarà stato un caso, o forse no, ma il primo dei suoi due gol è arrivato mentre l’Olimpico ricordava un ultras del Palermo da poco scomparso.

paulo dybala

QUOTA 100

Un incrocio del destino che racconta, un po’ di più, la notte magica di Paulo, arrivato a quota 100 gol in Serie A. Anche qui c’è un po’ di destino, perché un traguardo così prestigioso arriva nello stadio in cui, 10 anni fa, ha esordito nel massimo campionato. Era una promessa del Palermo, l’avversaria era la Lazio, il risultato da dimenticare (3-0), di questa notte, invece, Dybala vorrà ricordare tutto.

L’ennesimo boato al momento del suo ingresso in campo, la DybalaMask, i gol, la voglia di non lasciare il campo quando Mou lo ha sostituito dopo un’ora (e lui gli ha confidato che avrebbe voluto fare il terzo). Ed è stata standing ovation, prima che mettesse un po’ di ghiaccio sul polpaccio. Anche perché, per tornare sempre al destino, la seconda rete dell'argentino è stata la centesima dei giallorossi sotto la guida di José Mourinho.

paulo dybala

OLIMPICO IMPAZZITO

Una rete importante, arrivata al 32’ dopo che il portiere del Monza aveva ribattuto un tiro di Abraham. Al 18’ era invece arrivata la prima rete, bellissima: volata di 40 metri, tocchi in velocità, e sinistro di controbalzo a battere Di Gregoria e a far impazzire l’Olimpico. “Avevo molta voglia di fare gol e per fortuna è arrivato qui davanti ai nostri tifosi. Continuiamo a crescere”, ha detto a fine partita, mentre i tifosi della Roma continuavano ad acclamarlo. “Credo che adesso giocando ogni tre giorni le condizioni le guadagni lì. Dobbiamo essere bravi a gestire i carichi delle partite e quindi lavoreremo”, la risposta in merito al suo stato di forma.

paulo dybala

BRAVO RAGAZZO

Dybala dice che il gol più bello “sarà il prossimo”, mentre non vuole dire cosa gli ha detto Mourinho al momento del cambio: “Chiedete a lui”. Detto, fatto, Mou si sbilancia: “Lo scorso anno quando è venuto qui con la Juve gli ho detto: “Sei bravo ragazzo” e oggi gliel’ho ridetto dopo che ha segnato per noi”. È per questo, in fondo, che lo ha voluto così tanto.

paulo dybala ROMA MONZA DYBALA paulo dybala paulo dybala